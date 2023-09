Este es el puntaje que se necesita en el Icfes para ser oficial en la Policía

En diferentes asuntos educativos y laborales, el puntaje del Icfes es necesario para aplicar a entidades o programas particulares. Para el ingreso a la Policía Nacional para ser oficial, esto no es la excepción y el resultado influye.

Es importante hacer la anotación que la persona debe ser soltero (a) y no tener hijos. No está de más señalar que los aspirantes no tuvieron que haber sido condenados penalmente, ni haber estado vinculado formalmente a investigaciones relacionadas a violaciones de Derechos Humanos.