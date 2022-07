Esto cuesta una cartera Nancy González, la famosa diseñadora colombiana capturada

Nancy Teresa González de Barberi, propietaria de la empresa CI Diseño y Moda Internacional S.A.S., fue capturada este viernes 8 de julio en Cali, Valle del Cauca. Está pedida en extradición por, presuntamente, enviar de manera ilegal a Estados Unidos artículos de marroquinería con pieles de animales exóticos y en peligro de extinción.

La captura fue realizada por petición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y en articulación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

La mujer es reconocida por diseñar y fabricar bolsos, en su totalidad, de cuero de cocodrilo. Se conoce que es economista graduada de la Universidad del Valle y lo suyo ha sido la moda; incluso, las revistas especializadas como Vogue y Elle le han dedicado páginas enteras.

Ha sido nombrada hasta en películas y en el año 2008 el Museo Metropolitano de Nueva York incluyó uno de sus bolsos entre los 65 artículos más sobresalientes de la moda desde el siglo XVIII.

Sus carteras le han hecho un imperio a la afamada colombiana. Y es que un bolso de esta diseñadora puede costar entre US$ 1.950 y US$ 4.250, que en moneda local pueden ser de $ 8,55 millones a $ 18,65 millones, si se toma como referencia la Tasa Representativa del Mercado actual.

Bolso bandolera con cámara de piel de serpiente Karla Precio: US$1.950 - Foto: nancygonzalez.com

Bolso Lily mediano de paja tejida/cocodrilo con asa superior Precio: US$3.950 - Foto: nancygonzalez.com

Bolso de mano Erica Cocodrilo Precio: US$4.250 - Foto: nancygonzalez.com

En las diligencias que se cumplieron en la capital del Valle también fueron capturados Mauricio Rodríguez Giraldo, quien sería el trabajador de confianza de Nancy, y Jhon Camilo Aguilar Jaramillo, señalado de las maniobras comerciales para garantizar la salida de los artículos de Colombia.

El requerimiento internacional indica que estas personas elaboraban carteras, bolsos y diversos productos con pieles de babillas, caimanes, serpientes, entre otras especies silvestres.

“Contactaban a ciudadanos en Valle del Cauca y, al parecer, los convencían de viajar a Estados Unidos para que llevaran los artículos. Ante cualquier pregunta de las autoridades nacionales o internacionales, debían señalar que se trataba de obsequios para familiares o amigos. En realidad, el destino final de los productos eran tiendas lujosas y exposiciones reconocidas internacionalmente como la Semana de la Moda de Nueva York”, detalló Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

En la investigación se estableció que cada viajero, supuestamente, recibía tiquetes aéreos y 600 dólares (2.629.488 pesos) para su manutención en Estados Unidos.

De esta manera, la mujer y los dos hombres solicitados en extradición habrían enviado carteras y bolsos fabricados con animales en peligro de extinción, sin los permisos de las autoridades ambientales y evadiendo la reglamentación dispuesta por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Luego, eran comercializados en el mercado de lujo.

Y es que el escándalo no es menor. Figuras internacionales como Salma Hayek, Victoria Beckham, Eva Longoria y Britney Spears han comprado los bolsos que fabrica Nancy. Las estrellas del exitoso Sex and The City también los han exhibido. Estas carteras se encuentran en las tiendas más exclusivas de Nueva York, París o Tokio, junto a las de Hermés, Chanel y Louis Vuitton.

De otro lado, estas capturas son históricas, ya que se trata del primer resultado contra esta modalidad ilegal de comercio que se logra en Latinoamérica.

“Se obtuvo gracias a la cooperación y asistencia judicial internacional entre la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía y las autoridades estadounidenses, como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (en inglés, US Fish and Wildlife Service, FWS)”, dijo Deicy Jaramillo Rivera.

Los extraditables fueron trasladados a Bogotá y quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites ley para que respondan ante la justicia de Estados Unidos.