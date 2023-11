Eterno homenaje al heroico perro Wilson, ya hay fecha para la entrega de su escultura

El reconocimiento para el comando canino no resulta menor teniendo en cuenta que su participación fue clave para ubicar a los hermanos Mucutuy . Las huellas que dejó a su paso sirvieron de guía para que el escuadrón de búsqueda diera con la ubicación de los menores, consolidando un verdadero milagro dentro de la espesa selva.

A propósito de la historia de Wilson, el comando que no regresó de la selva, recientemente se lanzó el libro Operación Esperanza, el cual narra a detalle cómo se desarrolló la misión militar que permitió el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva amazónica.

Vale recordar que, luego de haber encontrado a los menores perdidos, las labores de búsqueda no finalizaron. El operativo continuó para localizar a un compañero especial: el perro Wilson. Sin embargo, luego de varios días, los esfuerzos fueron infructuosos. El can no apareció y la esperanza por hallarlo se diluyó completamente.