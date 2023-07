Estos son los hermanos del perro Wilson, que fueron homenajeados durante el desfile del 20 de julio

No obstante, la alegría no fue del todo completa, debido a que Wilson, el perro rescatista que fue fundamental para encontrar a los menores, se perdió durante la Operación Esperanza . El general Pedro Sánchez, comandante de operaciones especiales de las Fuerzas Militares, aseguró recientemente que era “improbable encontrar” al animal.

¿Por qué se perdió Wilson?

“El terreno es muy complicado, muy intenso, hay muchos árboles altos. Es muy oscuro, porque no se ve el sol. El perrito, pues yo lo enviaba más o menos cinco metros, y ya el perrito no lo veía, entonces me tocaba llamarlo para ubicarlo. En eso todo se ve igual, entonces uno se puede estar perdiendo”, manifestó el uniformado.