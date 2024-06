Excanciller Leyva se fue contra el expresidente Santos y el presidente de la Corte Constitucional por constituyente

Sobre la posibilidad de que por medio del acuerdo de paz se pueda adelantar una constituyente, el excanciller volvió a insistir que “se puede. Hay normas que no se van a modificar. Por ejemplo, cuando en la Constitución del 91 la residencia de la soberanía no estaba en el pueblo, no sé si me explicó, hoy los congresistas no se les revoca porque es un poder constituyente”.