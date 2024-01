Exclusivo | Contralor en funciones anuncia que el próximo año se determinarán responsabilidades por pérdida de recursos en los Ocad Paz

Carlos Mario Zuluaga: esas relaciones de dependencia energética de otras naciones no deberían ser un asunto que esté en la agenda de Colombia cuando nosotros deberíamos pensar en garantizar la autosuficiencia energética y no seguir produciendo más licencias de explotación, por ejemplo, a las más de 2.100 que están hoy en etapa de exploración, es riesgoso.

Una transición energética puede hacer varios análisis. Nosotros no hemos hecho una concentración en uno de ellos y es todo lo que tiene que ver con exploración y explotación de hidrocarburos que generan anualmente más de 83 billones de pesos a la economía del país, no se puede de tajo decir que no va a haber más exploración y explotación porque quizás hoy no vemos el impacto en estos tres años de cuánto se reduce la regalía, pero si uno ve inestabilidad en el sector, inestabilidad jurídica, no hay más explotación o peor, no se da más licencia para explorar. Estamos hablando de que esos 83 billones en los próximos 10 años, 11 años, 12 años, se empiezan a reducir considerablemente a 10, a 5 billones o a cero.