Exclusivo | “Coronel Juan Carlos Mazo me discriminó”: mayor discapacitado revela detalles de barrida de personal en Indumil

“Yo soy una persona en condición de discapacidad, vulnerable. Cumplí todos mis indicadores. Me pagaban trimestralmente una prima de gestión por el logro de mis objetivos alcanzados. Y aun así no tuvieron consideración de ninguno de esos aspectos para terminarme el contrato. Pese a que la ley menciona que las personas en condición de discapacidad tienen una estabilidad laboral reforzada y una protección especial del Estado”, señaló.

La decepción del oficial Merchán fue mayor al ver al coronel Mazo en fotos, abrazando a personas discapacitadas, diciéndoles que tenían todo su apoyo, pero que en la realidad eso no era cierto. Según el mayor Merchán, buscó al coronel Mazo para pedirle una explicación sobre su salida de Indumil y comentarle que él era una persona en condición de discapacidad y le tenían que justificar la no renovación del contrato.

“Sí me siento discriminado por el coronel Mazo, es una persona que no es coherente con lo que dice, en las fotos sale abrazando a un amputado y dice que todo el apoyo para los héroes, y a mí, que soy el único amputado en Indumil, no me brindó apoyo, me siento totalmente discriminado y rechazado (...). Quiero que salga a la luz pública lo que está pasando dentro de Indumil, los tratos y los malos tratos administrativos que se están generando con el personal”, agregó.