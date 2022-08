Exclusivo | ¿El hermano de Piedad Córdoba será extraditado a Estados Unidos? Esto asegura él desde La Picota

Por decisión del presidente Gustavo Petro, la extradición de personas vinculadas al narcotráfico y con grupos criminales está en suspenso; entre ellas, la de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien es requerido por una Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente ser el logístico de las disidencias de Gentil Duarte y por tráfico de cocaína en aviones con matrícula norteamericana.

SEMANA obtuvo, en exclusiva, un video, grabado días antes de la posesión presidencial, en el que este hombre, desde la cárcel La Picota, se ve tranquilo y confiado en que durante el actual Gobierno no será enviado a Estados Unidos.

Córdoba parece enviar un mensaje indirecto al presidente Petro. “Hay que esperar su discurso para ver qué define el presidente y su política de extradición el próximo domingo en la posesión y quedo con los días contados en La Picota”, concluye.

A la memoria vuelve el llamado “perdón social” del que habló de forma gaseosa Petro cuando era candidato y se conoció de las visitas de su hermano Juan Fernando al pabellón de los extraditables. También los ingresos de Piedad Córdoba a la cárcel a visitarlos a él y a otros extraditables, y una propuesta extensa de paz que se empieza a materializar, pero de la que aún no se conocen las implicaciones.

En el video, a Álvaro Córdoba se le ve tranquilo, con camiseta blanca, gorra oscura, visiblemente delgado, pedaleando en una bicicleta estática. Ahora, paradójicamente, está montado, pero en la posibilidad de no ser extraditado. Su esperanza está puesta en que el presidente Petro no firme su extradición, ya avalada por la Corte Suprema de Justicia.

Después de saludar a familiares y amigos, lanza lo que sería un mensaje para el Gobierno de Iván Duque, que para ese momento estaba a una semana de concluir. “Miren, si Duque no me extraditó, diciendo que dejarían ese chicharrón a Petro, no lo hace por buena fe, sino porque no tienen las pruebas que acrediten todos los señalamientos sin fundamento que me hicieron de pertenecer a las Farc y de manejar el narcotráfico en el Cauca y Popayán”, advierte Álvaro Córdoba.

SEMANA reveló en su momento varias imágenes de las visitas de la senadora Piedad Córdoba al pabellón de extraditables de La Picota, donde les habría ofrecido la no extradición a cambio de apoyar a Petro. Primero visitó a un empresario venezolano al que le expidieron orden de captura en su país de origen hace nueve años (2013). Luego, en otra visita, se vio cara a cara con su hermano. En los registros del Inpec figuran cuatro ingresos de la senadora a la cárcel: 9 de marzo, cuatro días antes de las elecciones al Congreso; el 17 de marzo, cuatro días después de dichos comicios, y el 23 y el 24 de marzo.

El video habría sido grabado previo a que el alto tribunal, por medio de los magistrados de la sala penal, emitieran concepto favorable para su envío a Estados Unidos, una verdadera ‘papa caliente’ que tiene ahora el presidente Petro en las manos.

El asunto, por lo menos en lo que se refiere a los hermanos Córdoba, parece haber dado un giro de 180 grados. Durante uno de los debates a la presidencia, organizado por SEMANA, el candidato FedericoGutiérrez le preguntó a Petro: “Si en un eventual gobierno (...) llega un pedido en extradición de Piedad Córdoba, senadora que usted hizo elegir, y si se tienen todas las pruebas, ¿firmaría esa extradición?”.Petro, sin asomo de duda, respondió “sí” y guardó silencio.

Ese silencio fue como si se tratara del preludio para un final que parece cantado, por lo menos en lo que se refiere a Álvaro Córdoba, y que será la prueba de fuego para la nueva propuesta de extradición del mandatario, la cual se resume en que primero deben contar la verdad y reparar en Colombia. La respuesta está por verse.