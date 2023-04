Exclusivo: el preocupante decreto del Ministerio de Defensa que dejaría al Ejército sin más de 400 experimentados suboficiales

- Foto: Archivo Particular

- Foto: Archivo Particular

SEMANA conoció en exclusiva el decreto 441 del Ministerio de Defensa Nacional, con fecha del 29 de marzo del 2023, en donde se evidencia que habrá una reducción de 436 suboficiales al terminar el presente año.

El decreto que dejaría al Ejército con 436 suboficiales menos este año, fue firmado por el Ministro de la Defensa, Iván Velásquez. - Foto: Esteban Vega La Rotta

“El decreto indica que la decisión se toma, “atendiendo la solicitud del Comandante General de las Fuerzas Militares, contenida en la exposición de motivos del 20 de febrero del 2023″, señala el documento conocido en exclusiva por este medio de comunicación.

El decreto de ocho páginas muestra cómo debe ser la planta de personal de las fuerzas armadas hasta diciembre de este año, evidenciando la disminución de 436 suboficiales, muchos de ellos que han participado en las operaciones más peligrosas contra la criminalidad a nivel nacional.

El decreto señala que en dos periodos del año debe haber una reducción de 804 suboficiales, y en otro periodo de tiempo debe aumentar en 368, lo que según los propios militares cerca de 436 de sus compañeros quedarían por fuera de la institución. “Nos quieren comenzar a echar como un perro, después de dar todo por la patria”, dijo uno de los uniformados que ve con preocupación la decisión que se tomó a través del decreto del Ministerio de Defensa.

En el periodo entre marzo a mayo dice el decreto debe haber 33.288 suboficiales en el Ejército, pero para el periodo entre junio-agosto la cifra debe ser de 32.832; mientras que para el de septiembre-noviembre, debe ser de 32.852, lo que para los suboficiales implica una reducción de 436 sargentos mayores de comando conjunto, sargentos mayores de comando, sargentos mayores, sargentos primeros, sargentos viceprimeros, sargentos segundos, cabos primeros, cabos segundos y cabos terceros.

Es de recordar que, recientemente el Ejército confirmó que retiró a 748 soldados profesionales, noticia que se conoció en medio de la crisis de orden público que vive el país, como lo han denunciado desde sectores políticos de oposición al gobierno.

Según la institución, la salida de los uniformados se toma porque tienen derecho a pensión y ya cumplieron su tiempo de servicio. Por su parte, los militares denunciaron que el Ejército los sacó de manera abrupta sin hacerles un debido proceso de reintegro a la vida civil.

Los suboficiales que conocieron el decreto del gobierno, que busca la salida de 436 uniformados, se mostraron preocupados por lo que viene sucediendo al interior de la institución militar.

Diferentes sectores políticos de oposición al Gobierno han señalado que el país se encuentra en crisis de orden público y seguridad ciudadana. Uno de los casos más recientes que generó indignación fue el atentado del ELN, en donde fueron masacrados nueve militares, varios de ellos jóvenes que se encontraban presentado el servicio militar.

SEMANA reveló en exclusiva en las últimas horas que 700 soldados profesionales habían sido retirados por derecho a pensión a 700 soldados profesionales, sin embargo, la cifra es más alta, pues el propio Ejército informó que son 748 los uniformados que no seguirán más en la institución castrense.

Ante la denuncia de los soldados que los notificaron y no les cumplieron con el programa de reintegro a la vida civil, fuentes del Ejército indicaron que los soldados profesionales que recibieron su notificación de retiro por haber cumplido su tiempo de servicio establecido para la asignación de retiro, podrán continuar el programa académico en calidad de retirado.

“Los soldados profesionales que recibieron su notificación de retiro por haber cumplido su tiempo de servicio, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ley 1793 de 2000 «Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares» y mediante la Orden Administrativa de Personal, N.º 1262 del 27 de marzo del 2023, en la cual se notificó el retiro del servicio activo a 748 soldados profesionales por la causal de ‘tener derecho a pensión’, podrán continuar con sus estudios y con el acompañamiento psicosocial y jurídico familiar que lidera el Comando de Personal”, explicó el Ejército sobre el caso de los 748 soldados profesionales retirados.

Agregó la institución militar que, “según la Directiva Permanente del Ministerio de Defensa, N.º 014 de 2022, por la cual se fijan los lineamientos para la articulación e implementación de la preparación para el retiro y acompañamiento en calidad de retirados de los soldados profesionales (SLP) e Infantes de Marina Profesionales (IMP), se concluye que los soldados podrán continuar con el programa en calidad de retirados”.

“Siempre nos humillan, la tropa está desmoralizada”: impactantes testimonios de soldados, luego de que el Ejército sacó a 700 militares

Desgarradores testimonios conoció SEMANA de los soldados afectados con la medida que calificaron como “arbitraria” por parte del Ejército de sacar a más de 700 soldados, impidiendo que continuaran con el proceso de capacitación y transición a la vida civil luego de completar 20 años de servicio.

Soldados profesionales denunciaron que los quieren sacar de la institución si hacerles el programa completo de reintegro a la vida civil.

El soldado Nicolás Loaiza, en diálogo con SEMANA, mostró su indignación con el Ejército por la medida administrativa, al señalar que a los uniformados siempre son humillados por los superiores de la institución.

“Siempre nos han humillado, porque son decisiones arbitrarias que cometen con nosotros los altos mandos, que en este caso son los que administran el Ejército, todos dicen que son soldados, pero yo les pregunto: ¿qué están haciendo por los soldados? A nosotros nos están vulnerando todo el tiempo nuestros derechos”, sostuvo Loaiza.

En el relato, el soldado profesional indicó que ese tipo de determinaciones que afectan el proceso para la reintegración con la sociedad, tras pasar años en la guerra, hacen que la tropa se desmoralice, panorama que, según aseguró, ya está pasando en el Ejército.

“La tropa se ha venido desmoralizando, desde que de una u otra manera están tomando malas decisiones, desde que nos están impidiendo hacer nuestras laborales, se nos está vulnerando económicamente nuestro salario, inclusive muchos elevamos derechos de petición de manera previa y les he dicho: déjenme volver a la vida civil, yo me quiero resocializar”, sentenció.

De la misma manera, el soldado Rigoberto Macana lanzó una alerta afirmando que se siente abandonado por el Ejército, pese a que sirvió, según él, con valentía y disciplina.

“A nosotros el Ejército nos abandonó, nuestros líderes no nos están agradeciendo después de servir a la patria por muchos años, a uno le queda es un sinsabor y quiero dejar claro porque no es la institución en sí, sino sus dirigentes que hacen que eso pase, que no le ponen atención a esas situaciones que nos perjudican”, subrayó Macana.

Además, el soldado profesional envió un mensaje directo al presidente de la República, Gustavo Petro, para que le ponga la lupa a las arbitrariedades que se están presentando administrativamente en el Ejército.

“El presidente debería ponerle la lupa a un problema tan grave como la es la situación de nosotros como soldados profesionales, porque somos la base y somos el grupo que más le toca la parte dura y con esto nuestra asignación de retiro desmejora hasta en un 50 %”, insistió.

Otro de los miliares, golpeado por la salida del Ejército que no quiso dar su nombre por seguridad, detalló sobre la afectación que la determinación arrojó para su vida.

“Se nos ha cortado el derecho al estudio, estábamos estudiando y nos llega una notificación que dice que por tiempo de servicio de 20 años tenemos derecho a pensión, pero no se nos está teniendo en cuenta para una adaptación a la vida civil”, indicó.

Y añadió en su relato con SEMANA: “Necesitamos acompañamiento sicológico, necesitamos estudio, ser productivos a la vida que vamos a comenzar nuevamente, estamos preocupados, nadie se quiere hacer cargo de esta situación, ni siquiera nos dijeron gracias por su servicio”.

Exclusivo: el preocupante decreto con el que el gobierno busca reducir en más de 400 suboficiales el Ejército este año. - Foto: Archivo Particular

“Nosotros hacemos parte de un plan que se llama Programa para el Retiro de los soldados a la vida civil, esa es la finalidad del programa y esa es la capacitación que se nos tiene que dar. El año pasado salieron soldados profesionales, así como estoy yo, con más de 20 años de servicio porque la institución no permitía salir antes y allí se tomó en cuenta la capacitación, completaron su año de estudio y salieron con 21 años de servicio y no tuvieron ningún problema”, alertó.

Afirmó por último que, salir de manera abrupta del Ejército sin terminar el año de capacitación a la vida civil, puede traer consigo problemas de inclusión a la vida productiva, ya que en ese espacio, según relató, podían adelantar estudios que les dieran herramientas para afrontar una nueva etapa de la vida por fuera de la institución.