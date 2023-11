Exclusivo: ELN planeó por cinco meses el secuestro del papá de Luis Díaz. Estudió sus rutinas y eligió el fin de semana de elecciones para el crimen

Cuando se confirmó que el ELN tenía en su poder al papá de Luis Díaz, sorprendió que la delegación que negocia la paz, por parte de esa guerrilla con el gobierno Petro, dijo que no sabía nada del asunto. Sin embargo, información de las autoridades asegura que no se trató de un crimen de última hora. Todo lo contrario. El grupo insurgente habría estado planeando llevarse al papá de la estrella del fútbol desde hace mucho tiempo.

Hernández-Mora cuenta que Barrancas, La Guajira, está rodeado de inhóspitos territorios y que en apenas unos minutos ya se puede llevar una persona fuera del pueblo. Allá, según ella, el secuestro es una práctica muy común. “Estoy convencida de que el Gobierno lo sabía desde el principio, pero como están negociando, no le interesa llamar la atención en el ELN. Tampoco creo, como dijo la delegación, que ellos no supieran. Si yo que no estoy con los del ELN, que no conozco tanto a esa guerrilla como Otty Patiño e Iván Cepeda, lo sabía... ¿ellos no iban a saberlo? Por supuesto que ellos lo sabían”, agregó.