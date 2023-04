Exclusivo | Narcochofer de la UNP advierte que le “embolataron” un celular incautado en su celda

La lista de irregularidades que reveló el llamado “narcochofer”, procesado y testigo en la investigación por hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluyó una incautación de un celular que encontraron en su celda. La voz Manuel Antonio Castañeda, el “narcochofer”, se escucha en un audio que conoció SEMANA y donde se advierten otras graves de denuncias.

Castañeda fue capturado cuando lo descubrieron en un vehículo de la UNP cargado con marihuana. El asunto, por insólito que parezca, resultó normal hasta que el mismo Castañeda decidió hablar, contar cómo ocurren las cosas en la UNP y de qué forma los procesos en la entidad se convirtieron en los eslabones de una cadena corrupta.

En las fotos, Juan Larrison Castro, alias Matamba; Manuel Castañeda, el narcochofer; Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, y José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito. Todos habrían participado del pacto criminal. - Foto: suministradas a semana api

El llamado “narcochofer”, un expolicía, se convirtió rápidamente en un personaje de titulares, en el testigo de un entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Protección que incluyó a altos oficiales de la Policía y el Ejército. SEMANA reveló su declaración. Ahora se conoció un audio con otras denuncias.

Se trata de una conversación, desde su sitio de reclusión en una guarnición militar. En el audio, el llamado “narcochofer” advirtió que recibió la visita de unos funcionarios de la Fiscalía que le pidieron “no hablar” con la fiscal Angélica Monsalve, a cargo de una investigación por hechos de corrupción en la UNP:

“Fue de manera informal, pero ella fue con un delegado del fiscal general, de Barbosa. Hablamos del tema y de una vez me nombraron a la doctora Angélica Monsalve, me prohibieron que tuviera contacto con esa señora, yo les dije que a ella no la conozco. No sé quién es, pero se enfocaron mucho en esa señora y les insistí que yo a ella no la conozco”, se escucha en el audio y de voz del llamado “narcochofer”.

Posterior a la advertencia, de no comunicarse con la fiscal Monsalve, el llamado “narcochofer” hizo otra grave denuncia sobre una incautación de un celular que tenía en su espacio de reclusión, donde aseguró que todos los privados de la libertad tienen aparatos de comunicación en esa guarnición militar.

“Eso me trajeron, un perro antiexplosivo, un operativo, como si yo tuviera droga en la celda y pues obviamente todos tenemos celular acá y el mayor sabe que todos tenemos… Me quitaron el celular y luego que fui a radicar un documento al mayor por un acta que me hicieron firmar con tres puntos, pero le pusieron ocho”, advirtió el narcochofer.

De inmediato se destaparon varias inquietudes para el procesado, no solo porque no le entregaron el acta de incautación del celular encontrado en su celda, sino porque ahora nadie le da razón de ese aparato donde, asegura, hay información relevante no solo de su vida personal, sino de las pruebas del proceso.

Además del audio, Manuel Antonio Castañeda radicó un documento para advertir que el celular incautado no aparecía, que no existía documento de ese procedimiento y que, adicionalmente, una fiscal en el Cauca se comunicó con un abogado para pedirle la clave del aparato celular, todo sin que él, como responsable, tuviera conocimiento de esa solicitud.

“A uno le quitan el celular y tienen que hacer como un acta de incautación, no me la han querido hacer, por eso les dije, necesito el acta y se la exijo mayor porque ustedes me van a manipular un celular que es mío y ustedes no lo van a coger para sacar información porque sí. Entonces necesito el acta donde me lo están quitando, pero no me la han dado”, se escucha en el audio del “narcochofer”.

Manuel Antonio Castañeda permanece privado de la libertad y la Fiscalía lo ubicó como testigo en los hechos de corrupción que fueron revelados por el mismo “narcochofer”, se trata de procedimientos de contratación en la Unidad Nacional de Protección y otras entidades como la Policía Nacional.