Exclusivo: SEMANA destapa un video en el que Yuyo Daes habla con el polémico español Edmundo Rodríguez sobre la venta de acciones de la Triple A

Una mañana de café, en un hotel lujoso de Madrid, España, podría convertirse en el eslabón perdido del gran negocio de la empresa de servicios públicos de Barranquilla, Triple A. Durante años, los medios de comunicación han intentado conseguir el contenido completo del video en el que el empresario José Manuel ‘Yuyo’ Daes habla con Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial a través de la cual Canal de Isabel II tuvo las acciones mayoritarias en la Triple A y que terminaron siendo investigados, sin su participación, por presuntos hechos de corrupción.

¿Qué hacía reunido el exdirectivo español con el empresario barranquillero? No hablaron solamente de cómo podía Daes ayudarlo con abogados para resolver su problema, ni que el abogado de confianza fuera el mismo que trabajó para la administración de Álex Char, sino que también pusieron sobre la mesa el valor de la Triple A, los posibles compradores y la estrategia que podrían adelantar los Char para comprarla. SEMANA conoció el expediente que reposa en España y revela los fragmentos más importantes de la conversación que grabaron las autoridades de ese país. La reunión se habría dado en 2016 y hoy toma relevancia con el pleito que se ha armado alrededor de las acciones que terminaron en manos de los que hace seis años fueron nombrados en esa charla.

Uno de los escándalos más recientes en la costa Caribe es el que protagonizó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por cuenta del traspaso de las acciones de la Triple A, empresa de servicios públicos de Barranquilla, al Distrito y con participación de unos privados, entre ellos los empresarios William Vélez y los hermanos Daes, quienes han sido relacionados por su cercanía con el uribismo y el clan político de los Char, que llevan en el poder de la capital del Atlántico más de una década. La negociación se realizó a finales de 2022 y el mismo Iván Duque, como presidente, celebró la medida.

Las investigaciones buscan determinar si Barranquilla perdió por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calcularon más de 800.000 millones de pesos. - Foto: suministradas a semana api / Captura de video de youtube José Manuel Daes

Sin embargo, para el presidente Gustavo Petro, el traspaso de más del 80 por ciento de las acciones se habría hecho de manera irregular, por lo que pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar si estas fueron vendidas a un precio menor del valor real, quizás con la intención de favorecer intereses particulares. La decisión fue anunciada luego de conocer la sanción por tres meses de la Procuraduría General al director de la SAE del Gobierno Petro, José Daniel Rojas, por haber decidido no entregar las acciones, a pesar de que se hizo un desembolso de 282.000 millones de pesos, y hacer que el Estado se enfrente a una posible demanda por incumplimiento de contrato.

Rojas ha argumentado las posibles inconsistencias con las que se habría efectuado tal contrato y que por esa razón no permitiría que su conciencia tuviera algún tipo de precio debido a que su deber es inchantajeable. Eso lo manifestó junto a una frase de Salvador Allende que posteó en su Twitter: “No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo”.

Al volver a la mañana de café en el hotel Villa Magna, que se habría dado el 21 de julio de 2016 a las 9:42 a. m. cuando Edmundo y Yuyo llegaron, investigadores de la Guardia Española ya habían instalado micrófonos en el lugar, pues sabían de la cita. A Yuyo Daes se le escucha con mayor dificultad por las afectaciones causadas tras el atentado de hace varios años que lo dejó parapléjico y con dificultad en el habla. Con el análisis técnico que realizaron los peritos, se alcanzan a identificar fragmentos de su intervención, suficientes para confirmar que ha sido un empresario beneficiado por Álex Char en temas de contratación incluso antes de que se dieran las licitaciones.

Yuyo: Te voy a decir una cosa, la única persona con la que él se ha portado hasta hoy al 1.000 % es conmigo. Edmundo: Sí.

Yuyo: Todos los contratos nuevos que han salido me los va a dar a mí (…) ahora en noviembre me va a dar la concesión de las luminarias.

Es tanta la confianza entre el político y el empresario que para eso lo buscó Edmundo para decirle cómo debería hacer Álex Char si quisiera que Barranquilla se quedara con la mayor participación de las acciones de la Triple A:

Yuyo: Bien manejada, la venta vale 200 millones de dólares.

Edmundo: Sí.

Yuyo: 200. Mal manejada la venta.

Edmundo: 100, 100 o menos.

Edmundo Rodríguez admitió ante la Justicia española que pagó facturas falsas y entregó dineros a jueces y magistrados en Colombia. - Foto: león darío peláez-semana

Yuyo: ¿Si crees que Canal querrá venderla?

Edmundo: Sola no, querrán vender varias, entre ellos querrán vender Inassa (…) vale algo más porque Inassa tiene…

Yuyo: Tiene varias. Tiene RyT. (Según las investigaciones, a través de esa empresa salieron dineros de manera irregular que habrían sido destinados para patrocinar campañas políticas).

Edmundo: ¿Pero tú ves una operación de compra? ¿De quiénes?

Yuyo: Voy a hablar con Álex, por teléfono no me gusta hablar, pero yo voy para Barranquilla el primero de agosto.

Edmundo: La Triple A no se la pueden ceder al Distrito, porque, además, si se la ceden al Distrito, ¿qué gana Álex? No sé si me explico.

Yuyo: No, no, Álex no quiere comprarla por eso. Él quiere comprarla para que el Distrito aumente del 13 % al 25 % o al 20 % para que (ininteligible) y el resto lo compran los inversionistas locales.

Edmundo: Pero los inversionistas ya existen. Yuyo: Sí, yo sé, son Julio, Nelson…

Edmundo: Claro.

Yuyo: Julio, Nelson, eeeh... ¿Cómo es que se llama…?

Edmundo: Bueno, Enrique Miguel, Nelson y Nicolella.

Yuyo: Lucho.

Edmundo: Esos existen. Yuyo: Pero con otros inversionistas tal vez… (ininteligible).Edmundo: Hay… Yo veo las siguientes opciones: una, que se pongan de acuerdo los dos grupos.

Yuyo: Bueno, es que tienen que ponerse de acuerdo (…) yo no voy a pelear con mis amigos. Mis amigos son Enrique Miguel, Julio, Nicolella, los otros, también es Álex. Si hay una pelea, yo no entro. Si hay un acuerdo para comprar, yo entro.

La empresa Triple A es la encargada de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. - Foto: Archivo Particular

Pero para que su plan funcionara, tendrían que armar un escándalo mediático, que finalmente con el paso de los años se dio. Este fue el plan en el momento:

Edmundo: Se podría manejar un buen precio, pactando previamente y Álex presionando un poquito, ¿sabes lo que te digo?

Yuyo: Sí, claro. Ese es el juego ahora. Se puede armar un bollo y decir que compraron… con plata de la propia empresa o decirles a estos manes: “O me vendes, o aquí les armo un peo gordo”…

En la conversación se escucha tanto a Edmundo como a Yuyo insultar a Arturo Char por decir públicamente que estaba en contra de los actos corruptos que involucrarían a Edmundo Rodríguez:

Yuyo: Todos somos amigos.

Edmundo: Sí, pero tú fíjate, perdona esto, no se me ha olvidado, ¿cómo se llama el hermano de Álex, ¿el que es senador?

Yuyo: Arturo.

Edmundo: Arturo sale con unas declaraciones diciendo que le parece muy bien mi destitución porque hay que acabar con la corrupción.

Yuyo: Ese es un imbécil.

La empresa Triple A ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. - Foto: Triple A

Edmundo: Es un cabrón, además.

Yuyo: Ese es un imbécil. Ese es un imbécil. ¿Cuándo salió eso?

Edmundo: Hace un mes y medio (…) yo había almorzado con él un mes antes.

Yuyo: Ese lo tienen de idiota útil…. El papá le dice… tienes que hacer (ininteligible), tienes que ir, tienes que decir...

Edmundo: Es que a este hombre qué le he hecho yo para que salga diciendo qué le parece.

Yuyo: Hablando de corrupción, ¿cuál es tu corrupción?

Edmundo: (Risas) ¿Tú me dirás? No, pero ¿cuál es la mía?En medio de la conversación, se escuchan consejos de un lado y del otro. Edmundo manda mensaje entre líneas a Álex Char con Daes:

Edmundo: Un comentario de Álex en la prensa diciendo que Canal tiene que clarificar su política porque el agua de Barranquilla depende de la política de Canal. Eso no sería malo a lo mejor, ¿sabes lo que quiero decir? Oiga, ustedes decidan, eso no sería malo.

Es importante señalar que Edmundo Rodríguez es el mismo que en una declaración ante la Justicia española admitió que pagó al menos 54 facturas falsas y que entregó cerca de 800 millones de pesos a jueces y magistrados, como Jorge Pretelt, Alexei Julio, Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco, la mayoría salpicados en el escándalo de Fidupetrol.

La familia Daes anunció en agosto pasado que cede su participación en las acciones de la Triple A de forma gratuita al Distrito de Barranquilla, según ellos, para que la ciudad tenga mayores ingresos. Serán las autoridades quienes determinen si el video se convertiría en un indicio para el proceso en el que se pretende identificar si hubo irregularidades o no en la negociación.