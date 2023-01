Explicaciones cantinflescas: la dura crítica de militares retirados al Gobierno por fallido cese al fuego con el ELN

La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) aseguró que el Gobierno no sabe para dónde va y que la llamada ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro se está haciendo agua.

La lluvia de críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el reversazo que tuvo que dar frente al cese al fuego bilateral que había decretado con la guerrilla del ELN. La Asociación de Oficiales Retirados (Acore) calificó las explicaciones del gobierno como “cantinflescas” y dijo que es una muestra de que el gobierno no sabe para dónde va con la “nave de la paz total”.

“Escuchamos las explicaciones del ministro de Gobierno (Alfonso Prada) como cantinflescas, esa nave de la ‘paz total’ que nos prometió el presidente Gustavo Petro se está haciendo agua y seguimos en la incertidumbre”, dijo el coronel retirado Jhon Marulanda, presidente de Acore.

Agregó que el ministro Prada dijo que el cese al fuego con el ELN fue a solicitud de la comunidad, “pero la comunidad no es la que está disparando, son las organizaciones criminales”.

Así mismo indicó que entre los militares activos debe haber mucha confusión sobre lo que está pasando y puso como ejemplo un caso particular que sucedido hace poco en Arauca, en donde guerrilleros del ELN montaron un retén ilegal y las tropas no llegaron al sitio, seguramente por la confusión que hay sobre si deben o no realizar operaciones militares contra esa guerrilla.

Las declaraciones de este sector de los militares retirados se conocen luego de la reunión extraordinaria en la casa de Nariño, en donde el alto Gobierno decidió suspender el decreto que establecía un cese bilateral al fuego con la guerrilla del ELN y que había sido anunciado por el presidente Gustavo Petro, el 31 de diciembre.

El presidente Gustavo Petro y el ELN. - Foto: SEMANA

La polémica estalló por el pronunciamiento que hizo el ELN luego de conocer el anuncio del presidente Petro. Según la guerrilla, ellos no pactaron un cese al fuego con el gobierno e indicaron que sería un tema de discusión en el próximo ciclo de negociaciones en México.

Al conocer el pronunciamiento del ELN, el presidente Gustavo Petro convocó una reunión extraordinaria con el alto comisionado de paz, Danilo Rueda; el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Luego de la reunión que duró varias horas, el Gobierno determinó suspender el decreto con el ELN y reactivar las operaciones militares contra esta guerrilla.

El caso ha tenido varias arandelas, debido a que personas cercanas a los militares activos han indicaron de manera extraoficial que hubo molestia porque no los convocaron a la reunión extraordinaria para tratar el tema del cese al fuego.

Es de anotar que el presidente Gustavo Petro dijo que el cese al fuego se había pactado con varias organizaciones criminales, entre las que estaban el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Sobre este último, el Gobierno también ha recibido críticas al darle nuevas oportunidades jurídicas a Márquez, quien como se recordará, traicionó el proceso de paz que se firmó entre las Farc y el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que, por el momento, el tema del cese al fuego decretado por el Gobierno se ha manejado al revés, porque primero se hicieron los anuncios del cese al fuego, pero no se han emitido los protocolos ni los lineamientos que deben cumplir las tropas.