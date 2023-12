Familiares de migrantes desaparecidos en San Andrés dicen que sus seres queridos fueron secuestrados

“Él ya había vivido esa experiencia por el Darién y no quería que su familia pasara lo mismo, y como supuestamente le habían dicho que por ahí era más fácil, que ellos no iban a caminar, que ellos no corrían ningún peligro por ese lado, mi hermano decidió reunirle el dinero para que ellos se fueran por ese lado, pero en ningún momento nosotros nos dimos de cuenta que había tres lanchas del año pasado desaparecidas porque si nosotros nos hubiéramos dado cuenta. No íbamos a poner en riesgo a la familia por ese lado”, dijo Yomeldi.

La familia de Dilimar Guevara le pagó los tiquetes de avión de ella y sus dos hijos a San Andrés y le pagaron a los coyotes 2.700 dólares por el trayecto de San Andrés a Nicaragua. La familia no pierde la esperanza de que los tres estén con vida, pues aun las autoridades no encuentran rastros de ningún naufragio y han recibido llamadas extorsivas.

“Hasta la fecha de hoy no se ha encontrado ningún cuerpo, no se ha encontrado nada que dé indicios de que ellos están muertos y hasta que a nosotros no nos digan lo contrario, o nos muestren evidencia, nosotros no vamos a creer eso. Incluso el teléfono de mi cuñada en el Facebook, en las redes sociales, hasta el 26, estuvo activo y hay un teléfono que está aquí en San Andrés, que lo están rastreando y el teléfono está aquí, entonces hay muchas cosas que nos dan indicios que ellos no están muertos”, aseguró la mujer.