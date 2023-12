Preocupante cifra de migrantes que han cruzado el Darién, a punto de superar los 500.000, revela Médicos sin Fronteras

Esa cifra de migrantes, que han cruzado la selva, equivale “a más del 11 % de la población de Panamá. Esta es una crisis sin precedentes a la que no se ha volcado la suficiente atención global ni regional; no se han garantizado rutas seguras a los migrantes, ni suficientes recursos para las organizaciones que los atienden”, señala Luis Eguiluz, coordinador general de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Colombia y Panamá.

“Este año, los equipos de MSF en Panamá han atendido a 397 supervivientes de violencia sexual ─107 solo en octubre─ incluidos niños. Y es probable que estos números subestimen el problema, ya que la violencia sexual a menudo no se denuncia debido al estigma y el miedo”, señala el comunicado.

Ante esta situación tan peligrosa y apremiante, los testimonios de varios de los migrantes son desgarradores como el de Yucleisy de Los Ángeles Rondón Blanco, una venezolana, de 24 años, recogido por MSF: “he escuchado todo eso, del peligro que atravesamos, no por nosotros sino por los niños, las cosas malas que vemos en el camino, que hay hasta muertos. Pero qué podemos hacer, si tenemos que buscar un mejor futuro y bueno, seguir para adelante”.

Experiencias que suman también a las de Friangerlin Brochero, otra venezolana, de 27 años, que salió de Guayaquil y va de regreso a Venezuela ,mientras que su esposo quiere ir luego al Darién. Está embarazada, es madre de 6 hijos, viaja con dos, su esposo ‘Will’ y la familia de Yucleisy: “rodo el mundo busca lo mejor para su familia. Y a veces piensas que te vas a encontrar con cosas buenas y no... te encuentras con humillaciones, con gritos; a veces te echan. Son pocas las personas que te ayudan y son buenas, no te voy a decir que no, pero más te encuentras con personas malas que con buenas. Uno hay veces que dura hasta tres días sin comer, viajando, caminando y caminando y caminando y caminando y caminando”.