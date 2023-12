Ella es Jerome Sanabria, la joven de solo 17 años, que es sensación en redes por sus posiciones firmes sobre las polémicas reformas de salud y pensional del Gobierno Petro

El nombre de Jerome Sanabria está empezando a sonar duro en las redes sociales. Una joven que con su poca experiencia en el mundo de la política ya está generando seguidores y comentarios en torno a sus posiciones respecto a distintas situaciones en el país que no solo afectan a los adultos, sino también a los más jóvenes.

Hoy, desde su perfil en X, se está visibilizando como una mujer de claras convicciones que no le teme a decir las cosas como son. En los últimos días, la joven ha llamado la atención de muchos usuarios en esta red social por sus críticas a la reforma a la salud y la pensional de Petro, que en sus palabras no solo van a afectar a los colombianos de ahora, sino a los próximos adultos de su generación en 2070.

La estudiante que critica las reformas de Petro

Jerome ha sido muy crítica con esta iniciativa y con argumentos muy sustentados le hace ver no solo a los adultos sino a los jóvenes, a quienes también dirige su contenido las consecuencias nefastas de los que sería tener una reforma a la salud como la que busca el Gobierno implementar.

Jerome ha sido muy crítica con esta iniciativa y con argumentos muy sustentados le hace ver no solo a los adultos sino a los jóvenes, a quienes también dirige su contenido las consecuencias nefastas de los que sería tener una reforma a la salud como la que busca el Gobierno implementar. Foto X: @SoyJerome__ | Foto: @SoyJerome__

“#LaSaludAgoniza | Aquí les dejo dos de las tantas razones para oponernos a la reforma a la salud. NO dejemos nuestra salud en manos de los políticos. Digamosle ¡NO a la reforma a la salud!”, reza en su publicación.

#LaSaludAgoniza | Aquí les dejo dos de las tantas razones para oponernos a la reforma a la salud. NO dejemos nuestra salud en manos de los políticos. Digamosle ¡NO a la reforma a la salud! pic.twitter.com/YtaSEhilTw

El gobierno promueve una reforma pensional ambiciosa en el Congreso, que de cara a 2070 le pasará factura a los jóvenes cuando no tengan cómo pagarles la pensión, según Sanabria. | Foto: SEMANA

Una pensional que perjudica a los jóvenes de cara a 2070

Sanabria señaló que si la iniciativa a la salud es dañina, la pensional no se queda atrás porque a quienes al final le terminará pasando factura es a los jóvenes.

“Hoy les quiero hablar en nombre de mi generación... Y si bien mi generación puede que no se esté preocupando en estos momentos por qué va a pasar con su pensión o qué va a pasar en 2070, cuando nos tengamos que pensionar, si vamos a ser nosotros los que vamos a pagar las consecuencias ”.

Así, y sin pelos en la lengua, prosiguió a desarrollar su argumento: “Yo tengo 17 años, me puse a hacer cuentas y dije: ¿en 2070 quién se estará pensionando? ¡Yo!, se supondría, y mis amigos y mis amigas, la gente de mi edad. En 2070 cuando nos queramos pensionar van a llegar y nos van a decir: ‘señora Jerome, lo sentimos porque es que imagínese que se nos acabó la plata’”.

Con esta frase, Jerome dijo que para ese año, si pasa la reforma, lo más seguro es que la situación sea “ya no hay ahorro pensional, no vamos a poder pensionarla. Sabiendo aún el ministro que a 2070 es insostenible y que lo apoyen, me parece terrible para la juventud”.