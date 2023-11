MinHacienda responde al temor de corralito por la reforma pensional que expresó el expresidente Duque

Ante estas duras acusaciones, el ministro Bonilla respondió que no se daría un corralito, pues el sistema de pensiones ya tiene problemas, sin la reforma, y cada vez está más desfinanciado. Pidió entender la diferencia entre los flujos, que es lo que las personas cotizan mensualmente, y el stock, que es lo que se tiene ahorrado y que se empieza a utilizar al momento de la jubilación.

Si a ese retiro de dinero, se suma el pago de los 300.00 pensionados que tienen las AFP y los pagos por devoluciones de saldos (que son para aquellos que no completan los requisitos para pensionarse y que en 2021 fueron 1,5 billones de pesos), los fondos privados ya se estarían gastando todo el flujo mensual que les entra por cotizaciones, aseguró Bonilla, aclarando que ahí no se incluirían los rendimientos que reciben por sus inversiones en el mercado de valores, ni por los bonos pensionales. “En cotizaciones los fondos están a ras, hoy no crece el flujo, solo el stock por los rendimientos”, enfatizó.