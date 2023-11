Esta es la historia de 24 notarios de Bogotá a los que el Gobierno Petro, a través de Colpensiones, les quitó su pensión, según ellos, de forma arbitraria

En Colombia, cuando los hombres y las mujeres cumplen 62 y 57 años, respectivamente, pueden tener acceso a la pensión de vejez. No existe un impedimento legal que restrinja a los pensionados seguir trabajando, dado que muchos quieren continuar ejerciendo sus profesiones más allá de la edad establecida. Si un pensionado es contratado en una empresa privada, puede percibir tanto el salario como su pensión, reportando debidamente su condición y dejando de pagar los aportes.

Con esta argumentación, Colpensiones suspendió la mesada pensional de 24 notarios de Bogotá, dado que sus funciones podrían implicar un doble ingreso del presupuesto. SEMANA conoció que los notarios no reciben su pensión desde mayo, cuando se les notificó individualmente sobre la suspensión. Mediante una carta, Doris Patarroyo Patarroyo, directora de Nómina de Colpensiones, les anunció que no se les iba a realizar el giro hasta que cesen sus funciones.

La situación de los notarios es crítica. Contrario a lo que cree la gente, no todos tienen altos ingresos por sus funciones. Varios han demandado la decisión y otros dos se han visto obligados a renunciar a sus cargos, dejando notarías casi a la deriva en Bogotá.

“Hay que entender que los notarios no somos empleados, ni funcionarios públicos. Somos particulares que ejercemos una función pública.

A pesar de no ser funcionarios públicos, Colpensiones notificó la suspensión de las pensiones de los notarios mediante una comunicación. | Foto: archivo particular

“El notario no trabaja para el Estado. Desde la Constitución no son servidores públicos, empleados públicos u oficiales. No tienen figura. Son independientes. Hacen aportes a seguridad social acorde a honorarios como independientes”, dijo el abogado Andrés Sarmiento, experto en pensiones y apoderado de uno de los notarios.