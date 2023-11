Congresistas conservadores que se reunieron con el presidente Petro aseguran que no apoyarán reforma a la salud. En el debate se sabrá si dicen la verdad

La invitación no fue para todos los congresistas conservadores y eso generó una discusión interna, porque la postura del partido siempre ha sido la de no apoyar la reforma a la salud, por lo que se están preguntando en las toldas azules a qué fueron esos legisladores a Palacio.

Sin embargo, no aclaró por qué los integrantes del partido están haciendo quórum al Gobierno Petro para permitir el trámite de la iniciativa. Niño aseguró que se pueden revisar las actas y allí se demuestra que el partido no ha apoyado la reforma a la salud.

“La reforma ya no tiene como tener cambios sustanciales para tener tranquilidad, nuestra decisión sigue siendo no acompañar la reforma. Y eso implica votar que no, pero también implica, mientras la Constitución nos lo permita, no estar en el recinto”.

Además, dijo que le contaron al presidente Petro que en otras reformas podría contar con el apoyo del Partido Conservador. “Nosotros no tendríamos problema en acompañar reformas futuras, siempre y cuando nos guste. Por ejemplo, queremos ver la reforma de servicios públicos, que es un tema en el que los costeños estamos muy interesados. Quisiéramos revisarla. No conocemos el texto, no nos gustan unos puntos importantes de la laboral. Quisiéramos poder concertarlos para acompañarlo. Hoy como esta no la acompañamos. Nos gusta la pensional, en su mayor parte, y seguramente si se tienen unos pequeños cambios, que no les vemos problema, le estaremos acompañando”, dijo Cuello.