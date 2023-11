Miguel Polo Polo se destapa y habla de la reforma a la salud: “A Uribe le digo que se equivocó con su tinto con Petro y le está costando, en este momento, la unidad a la oposición”

SEMANA: ¿Qué lo lleva a pensar y afirmar que el tinto de Uribe y Petro funcionó para la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso?

MIGUEL POLO POLO: Analicemos lo qué pasó antes y después del tinto. Antes, muchos miembros del Partido Liberal, muchos del Conservador, algunos de La U, el Centro Democrático, Cambio Radical y yo nos levantábamos a la hora de votar la reforma a la salud para romper el quórum. Gracias a estas uniones se levantaban las sesiones porque el Gobierno no tenía el quórum.

SEMANA: ¿Y después del café?

M.P.: Pasó todo lo contrario después del tinto entre Uribe y Petro. No se pudo volver a romper el quórum. Solo se paraba el Centro Democrático y Cambio Radical. Lo mismo que el Partido Conservador. Aunque votaron no, terminaron haciéndole quórum al gobierno. ¿Qué significa esto? Esto se lo digo por una conversación que sostuve con varios colegas de la Cámara. Ellos me decían ‘cómo es posible que nosotros le sigamos el juego al Centro Democrático y a Uribe, pero a la hora de negociar y sentarse con Petro, él va e ignora lo que estamos haciendo los aliados de otros partidos y luego pretenda que sigamos siguiéndole el juego’. Eso lo dicen ellos, no yo. En pocas palabras, esas personas tomaron la decisión de no seguirle el juego a Uribe y van a quedarse en la plenaria así voten no, es decir, indirectamente van a ayudar a aprobar la reforma. O ya la ayudaron a aprobar. Síntesis: el tinto, al final, terminó haciéndole un favor a Petro. El presidente sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué lo hizo Uribe? No sé. No sé si lo hizo por inocente, porque quería creer en Petro, por ingenuo. No sé. El tema es el siguiente.

Miguel Polo Polo y los congresistas uribistas molestos con él. | Foto: REVISTA SEMANA

SEMANA: ¿Cuál?

M.P.: El tinto hizo que esos congresistas que nos estaban ayudando por una causa que era no dejar que se acabaran las EPS y que la reforma a la salud pasara, muchos se sintieron ofendidos porque estaban diciendo ‘nosotros nos prestamos para una lucha, pero este señor, Álvaro Uribe, se sienta con Petro y se apropia de la lucha con la oposición desconociendo que hay más actores fuera del Centro Democrático. Ahora, no vamos a seguirle el juego’. Y el Centro Democrático, que pretendía que los demás siguieran levantándose, quedaron viendo un chispero porque ya nadie se sale.

Expresidente Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro, se reunieron en la Casa de Nariño para hablar sobre la reforma a la salud. (Foto de Andrea Puentes/Presidencia) | Foto: Presidencia de Colombia

SEMANA: Conclusión, ese tinto motivó a algunos congresistas que apoyaban a la oposición a desistir y mantener el quórum del gobierno.

M.P.: Exacto. Así es. Ahí está el resultado antes y después del tinto. Reitero: antes del café algunos liberales, conservadores, de La U, se salían. Después, se quedan en la plenaria apoyando indirectamente la reforma. Y con solo 16 congresistas del Centro Democrático no se va a romper el quórum. Ellos se salen, pero no es suficiente.

SEMANA: El Centro Democrático está molesto con usted. Algunos congresistas dicen que si hubiera estado en la sesión se hubiera enterado de que el tinto entre Uribe y Petro no tuvo nada que ver con lo que pasó anoche.

M.P.: He estado en todos los debates de la reforma a la salud, en todos, he dado la pelea- un poco más que el Centro Democrático-, me he dado en la cara con un poco de congresistas y me han atacado hasta de manera personal, ahí están los videos, las pruebas de las plenarias en vivo. Siempre, como lo han hecho ellos, al momento de la votación me he salido para no votar y para que no haya quórum. He estado en el frente de lucha. Que yo no haya ido ayer, no es culpa de que por mí ahora, supuestamente, la reforma haya pasado porque mi voto solo es uno.

SEMANA: Lo que dicen es que si usted hubiera estado anoche en el Congreso se habría enterado de la realidad de lo que sucedió, expresan.

M.P.: Pero es que yo estoy enterado de todo, yo lo advertí desde el principio, eso es culpa del tinto. Así como ocurrió con el plebiscito, lo mismo pasó, se les dijo no se negocia con terroristas, no se negocia con Juan Manuel Santos, no se sienten que ya ganamos con la reforma a la salud y se sentaron. Está pasando lo mismo. Estábamos logrando que la reforma se hundiera, estamos poniendo el cuero porque lo puse, para que vengan a tomarse un tinto. Y, después de eso, los que nos colaboraban no siguen con la estrategia y no se vuelven a salir de la plenaria. A buen entendedor, pocas palabras.

Oposición | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Por qué no estuvo en la plenaria?

M.P.: He ido a todas las discusiones de la reforma a la salud, de hecho hice parte de la subcomisión y fui a todo. Ahí estuve dando la pelea, he hecho proposiciones a varios artículos de la reforma. Ayer no fui porque tenía un compromiso internacional, que también es igual de importante. Y dos, tampoco iba a ir para hacerles quórum.

SEMANA: ¿Cree que Uribe, indirectamente, le hizo daño a la estrategia de la oposición frente a la reforma a la salud?

M.P.: Fue una mala maniobra que al final terminó perjudicando todo. Yo estoy adentro, pude ver cómo se expresaban muchos congresistas que no son del Centro Democrático molestos por el tinto.

SEMANA: ¿Qué pasará con usted y el Centro Democrático? ¿Se fragmentará la oposición a Petro?

M.P.: No, para nada, esta es una diferencia que tenemos, pero no se va a fragmentar, seguiremos dando la lucha porque tenemos muchos puntos en común. También tenemos diferencias, yo no soy un borrego, tengo la independencia para decir lo que creo y pienso y eso es lo que pienso: el café entre Petro y Uribe le hizo daño a la estrategia de la oposición e independientes para frenar la reforma a la salud.

SEMANA: Si Álvaro Uribe lee esta entrevista, ¿qué le dice?