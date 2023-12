Feria Buró: polémica por presunto maltrato contra extrabajador del evento; le negaron un pedazo de pizza

Según narró Pablo Matiz, él trabajó como miembro del staff de logística de la feria. En uno de sus días de labores, cuenta que llevaron al lugar unas cajas de pizza para los trabajadores como gesto de agradecimiento por su ardua labor, que ese día había empezado a las 5:30 a.m. y culminó hasta las 11 de la noche.

“Por más cosas que había escuchado hablar de ella (María Alejandra Silva), decidí dejar todo a un lado y darme una oportunidad de conocerla por mí mismo. Realmente como jefe no tengo nada que reprocharle (…) La administración del evento decidió pedir varias cajas de pizza para todo el staff Buró (cosa que no están obligados a hacer). Estuve todo el día en la entrada de expositores con mis compañeros y aparte teníamos un grupo de operadores de logística que nos ayudaban a controlar todo el flujo. Ya cuando era tarde había más labores por desempeñar y quedamos en la entrada solo el operador de logística y yo, esperando que me hicieran el relevo para ir a comer la pizza”, relató Pablo Matiz, según el portal Publimetro.