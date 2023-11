Fiscal Barbosa le canta la tabla al presidente Petro y asegura que existe un complot en represalia por la investigación contra Nicolás Petro

Nicolás Petro Burgos saca un as bajo la manga y pide que su proceso sea trasladado a Bogotá. ¿Por qué?

Por esto no dudó en señalar que desde el Gobierno han enfilado sus baterías con el fin de afectar el nombre, honra y trabajo de la vicefiscal general, arremetiendo en redes sociales y en diferentes escenarios con el fin de tildarla de “narcotraficante”.

Day Vásquez, ex de Nicolás Petro, soltó nueva bomba: “Hay testigos, pruebas; aún lo siguen haciendo”

Por esto advirtió que el proceso contra Nicolás Petro Burgos seguirá por más que se realice cambio de fiscal general, puesto que la institucionalidad en Colombia es bastante fuerte y no permite que se realice manipulación alguna.

“Y por más de que aplacen esas audiencias, tengo la tranquilidad en que ninguna fiscal general que llegue a este país va a poder ser cómplice del crimen, y en ese sentido tendrá que ejercer sus competencias frente a la Constitución y la ley. Acá no podrá haber manipulación de la justicia porque toda la ciudadanía estará activa y observando lo que ocurra”, precisó.

#Nación | Fiscal General arremete contra el presidente Gustavo Petro y le recuerda que el país no es una organización criminal como el M-19. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/u1NF6ReBkF

Barbosa está seguro de que si la Corte Suprema de Justicia se demora en la elección de la nueva fiscal general, empezarán los ataques en contra de los magistrados. “Conocemos su manual, señor presidente, sabemos lo que usted va a hacer. Quiero decirle que en este país cabemos todos y no nos van a sacar a patadas de Colombia”.

Igualmente, señaló que los ataques registrados en contra de la Fiscalía General hacen parte de una recriminación por la posición del ente investigador de no permitir el levantamiento de las órdenes de captura contra narcotraficantes.

“Que pongan la cara y si tienen algún problema, que denuncien y no ponga a terceros a enviar mensajes, porque tiene la costumbre de atacar a mujeres que administran justicia. Eso me parece muy particular en el señor presidente de la República. Entonces, en ese orden de ideas, sigo diciendo que es un complot”.