Petro, sin pudor, le pregunta al fiscal Francisco Barbosa: “¿Cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la Fiscalía?”, hablando de CTI en Buenaventura

Barbosa no se ha quedado callado. Este lunes emitió un fuerte llamado de atención por los constantes ataques del presidente Gustavo Petro en contra de las decisiones judiciales que no son de su agrado.

“Es que no me gusta la sentencia de la Corte Constitucional, ‘pues le bajo el sueldo a la Rama Justicia’, es que no me gusta que el fiscal o cualquiera hablen sobre paz, entonces pone a su aliado en el Congreso”, alertó Barbosa, quien indicó que seguirá defendiendo la independencia y autonomía no solamente de la Fiscalía, sino de la Rama Judicial en sí.