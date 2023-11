Gustavo Petro apunta a la vicefiscal Martha Mancera. “Me volví una enemiga del Gobierno”. Indignada, ella destapa qué es lo que hay detrás y habla de droga y narcos

La vicefiscal Martha Mancera asegura estar en un fuego cruzado. “Presidente, respéteme. Yo no soy ninguna mafiosa. No me he sentado con delincuentes ni he hecho pactos con nadie”, sostiene la alta funcionaria, quien en una explosiva entrevista con SEMANA aseguró que es víctima de un complot orquestado por la Casa de Nariño.