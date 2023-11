Atención: “Por supuesto que me están siguiendo”, dice la vicefiscal Martha Mancera, quien responsabiliza a Petro y a su Gobierno por lo que les pase a ella y a su familia. “Solo falta que asesinen”

“¡Por supuesto que me están siguiendo!”, aseguró Mancera en entrevista con Vicky Dávila. “Están tomando fotografías y haciendo videos. Yo salgo de vicefiscal general y no tengo seguridad”, reclamó al enterarse de las últimas medidas que ha tomado el Gobierno.

“Yo he sentido los seguimientos en más de una oportunidad, y muy seguramente van a empezar a salir con que yo salí a comer con unos unos compañeros y si hay uno que está siendo investigado van a salir a decir, ‘otra vez la vicefiscal se sienta con los criminales’. No otra vez, no más; yo no me siento ni con criminales, ni con narcos, ni estoy haciendo mesas de diálogo. Me da mucha pena, pero esta situación debe parar”.