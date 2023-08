Fiscal Barbosa sobre Mancuso: “no es cierto que esa persona, por ser gestor de paz quede libre”. El exparamilitar tiene una orden de captura en Colombia

En una decisión que ha generado controversia y debate, Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar, fue designado como “gestor de paz”, según informó el Gobierno Nacional. Aunque esta designación implicaría su liberación, no exime a Mancuso de sus obligaciones legales en el país.

Una decisión polémica

La decisión del Gobierno no ha estado exenta de polémicas y, según Osuna, Mancuso no quedará exento de las acusaciones legales pendientes en Colombia.

“La designación de Mancuso como ‘gestor de paz’ sí lo pone en libertad, pero no lo libera de los compromisos judiciales. Él tiene muchos procesos en curso en Colombia que siguen su trámite”, enfatizó el ministro Osuna. Además, Mancuso afronta penas pendientes en Colombia, a pesar de haber cumplido su pena en Estados Unidos.

Petro firmó resolución que designa a Salvatore Mancuso como “gestor de paz”

Procuradora Margarita Cabello se pronuncia: “no tiene credibilidad”

La procuradora general, Margarita Cabello, rechazó la posibilidad de que Mancuso quede en libertad si llega a Colombia para cumplir su designación como gestor de paz. Aseguró, con contundencia, que no tiene credibilidad.

“¿Si no dijo la verdad en Justicia y Paz, qué verdad es la que va a decir en la JEP? Si no dijo toda la verdad, entonces incumplió en Justicia y Paz, y si incumplió en ese proceso de justicia transicional, entonces no puede aceptarse para ningún otro tipo de justicia transicional, sino que debe estar en la justicia ordinaria”, advirtió la procuradora.