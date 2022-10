“Fracaso de las autoridades de tránsito”: Roy Barreras ante incremento de muertes en accidentes viales

Según datos de la Dirección de Tránsito de la Policía (Ditra), los accidentes viales han tenido un incremento exponencial durante este fin de semana festivo en comparación con el mismo periodo de 2021.

De acuerdo con las cifras, durante lo que va del puente, 48 personas han perdido la vida en las vías del país, mientras que en el mismo puente de 2021 las víctimas fatales fueron 18. Por tanto, hay un aumento del 167% en fallecimientos.

Así mismo, 120 personas han muerto en accidentes entre el 7 y 16 de octubre. Teniendo en cuenta que se celebraba la semana de receso escolar, hay un incremento del 48 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A través de Twitter, el senador Roy Barreras, presidente del Congreso, calificó de “fracaso” la tarea de la Agencia de Seguridad Vial y de las autoridades de tránsito ante el aumento de muertes en carretera. “Son muertes prevenibles y la mayoría inocentes”, dijo Barreras, quien tuvo un error en su trino en la cifra de fallecidos. Según el reporte son 120 fallecidos en la semana de receso, con corte al domingo.

No se puede guardar silencio frente a 167 muertos en “accidentes” de tránsito en este receso. 8400 muertes en este año es la muestra del fracaso en la tarea de la Agencia de Seguridad Vial y de las autoridades de tránsito. Son muertes prevenibles y la mayoría inocentes! — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 17, 2022

El congresista señaló en otro mensaje en la red social: “Las vidas se pierden en las vías por exceso de velocidad, desperfectos mecánicos, mala señalización, vías inadecuadas, conducción ebria. Son más muertos que los de violencia armada! Todo eso es prevenible! Salvar esas vidas debe ser prioritario!”.

Accidentalidad

Solo el accidente de un bus en Nariño dejó un saldo de 20 personas muertas y la fatalidad también se ha relacionado con el transporte aéreo. El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, envió un mensaje en el que lamentó el siniestro en el que falleció una menor en Santa Marta, cuando una aeronave se salió de la pista en el aeropuerto de la capital del Magdalena.

No solo el alto flujo vehicular que salió de las principales ciudades, con familias colombianas que iban a acompañar a sus hijos en la semana de receso escolar que se juntó con el puente, sino las condiciones meteorológicas, con predominio de lluvias, han tenido mucho que ver con el incremento de la accidentalidad y mortalidad en este fin de semana.

Según información suministrada por las autoridades de transporte, en lo corrido de la semana de receso escolar se han registrado 261 accidentes viales en el país. Si bien se trata de una cifra menor a la ocurrida en igual periodo del año pasado, la mortalidad si es preocupante.

Por esa razón, el Ministerio de Transporte y las entidades públicas que tienen que ver con el control en las carreteras y la prevención de la accidentalidad hacen un llamado a los ciudadanos que retornarán este lunes a sus lugares de origen, para tener en cuenta las precauciones en viajes por las vías nacionales.

El flujo vehicular que espera el Ministerio de Transporte es alto, teniendo en cuenta que entre el 7 y el 16 de octubre se movilizaron 8.047.515 vehículos, lo que implica un aumento de 28 mil vehículos con relación a la misma fecha de 2021.

La Ditra registra que 1.359.000 automóviles corresponderían a la movilización vehicular en a Bogotá; mientras que en el departamento de Cundinamarca, en total, la cifra sube a 2,5 millones en el departamento de Cundinamarca.

Lesionados

Además de la preocupante fatalidad en accidentes viales, también debe estar en el visor el alto número de lesionados. La cifra sube a 380, según el monitoreo de las autoridades.

“Hago un llamado a la responsabilidad para que las personas que se movilizaron en todo el país regresen sanos y a salvo a sus destinos”, fue el llamado del ministro Reyes.

¿Y el alcohol?

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Transporte, durante los controles en las carreteras la Policía ha realizado 11.441 pruebas de alcoholemia, de las cuales, 84 con resultado positivo, lo que implica una disminución en del 49 por ciento.

En los días de puentes se han impuesto 7.185 comparendos en todas las carreteras del país, principalmente por no portar licencia de conducción, conducir motocicleta sin observar las normas, no portar revisión técnico - mecánica y no portar el Soat, entre otros.