“No hay dictadura en el Congreso”: Roy Barreras no guardó silencio y contestó columna de Germán Vargas, lanzándole varios dardos

Un choque se presentó entre el presidente del Senado Roy Barreras y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. La manzana de la discordia se presentó por una columna que escribió el exfuncionario del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el que habló de una especie de “dictadora en el Congreso”.

Este domingo, 16 de octubre, Germán Vargas Lleras habló de “dictadura”, en relación con los proyectos que hacen “fila” en el Congreso de la República y que, según expresó en su columna publicada por El Tiempo, se está saltando los debidos procesos de trámite.

“El Gobierno del llamado cambio en tan solo dos semanas piensa evacuar el Presupuesto Nacional, la compleja ley de orden público o marco legal para la Paz Total, el acto legislativo de reforma política, la Corte Agraria, el consumo recreativo del cannabis, el Código Electoral y, por supuesto, la mencionada reforma tributaria”, señaló Vargas.

Este panorama no le cayó nada bien al senador Roy Barreras, quien por medio de su cuenta de Twitter no guardó silencio y le lanzó varios dardos agudos a Germán Vargas Lleras, señalando de tajo que en el Congreso no existen dictaduras, argumentando que la célula legislativa se renovó en un 60 %.

“Apreciado @German_Vargas, no hay dictadura en el Congreso, hay eficiencia, y al contrario, el #CongresoDelCambio se renovó en más del 60% y los partidos históricos se liberaron y se sintonizaron con los vientos del cambio. (Falta un partido aún bajo coyunda autoritaria)” (sic), trinó Barreras.

Apreciado @German_Vargas , no hay dictadura en el Congreso, hay eficiencia, y al contrario, el #CongresoDelCambio se renovó en más del 60% y los partidos históricos se liberaron y se sintonizaron con los vientos del cambio. (Falta un partido aún bajo coyunda autoritaria. ) 🧵 — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 16, 2022

Dejó en otro mensaje varias pullas: “El ExVicePresidente fue nuestro muy buen ExMinistro y muy eficiente en su relación con el Congreso. Entiendo que no le gustó que aprobáramos Escazú, y la Ley de Orden Público y las Reformas Política y tributaria en los tiempos previstos. Él también está en “resistencia” al cambio” (sic).

Volviendo a la columna de Vargas Lleras, uno de los puntos en los que se centró engloba el Acuerdo de Escazú, recientemente aprobado, y con el que Colombia se convirtió en el país número 14 que lo ratifica y con el que se buscan mecanismos para que los defensores ambientales puedan acceder a la justicia. Allí argumentó:

“Muchos hemos señalado desde el principio la inconveniencia de la ratificación de este tratado, y muy en particular los sectores productivos, que han advertido que los tropiezos en la aprobación de miles de proyectos hoy en trámite de consultas previas y licenciamientos ambientales se harán francamente imposibles”.

Congreso de la República de Colombia. Bogotá, agosto 18 del 2022. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Además, fue tajante en su posición al asegurar que este acuerdo no protegerá a quienes dice amparar. “Tengo la convicción de que el tratado poco contribuirá a proteger a los líderes ambientales amenazados o en peligro, quienes deben contar con toda la protección del Estado y con el compromiso de las autoridades de Policía y de la Unidad de Protección”, se lee en el texto.

Además, dijo que, con la firma de este acuerdo, Colombia tendrá un atraso en infraestructura, teniendo en cuenta las demoras que podría causar. “Hará inviable cualquier proyecto de desarrollo en el país, aumentará la inseguridad jurídica y multiplicará los tiempos y la incertidumbre en los procesos de licenciamiento”, opinó el exvicepresidente.

No tuvo reparo en referirse a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, con un adjetivo característico de la funcionaria. “Lo único rescatable es que el Tratado de Escazú, en palabras de la activista ministra de Ambiente, terminó de sepultar el fantasioso proyecto bandera del Gobierno: el tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla”, concluyó el político.