Francia Márquez ratifica que segundo en el Pacto Histórico deberá ser la fórmula vicepresidencial

En el Pacto Histórico sigue la discusión porque, según lo acordado, el primero sería el candidato presidencial y el segundo su fórmula vicepresidencial.

A pesar de que así se acordó desde que se configuró la alianza, lo cierto es que en las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que eso no se cumpla, pensando en que puedan entrar nuevos integrantes o alianzas.

Francia Márquez, candidata de esa coalición, siempre se ha mantenido en que se deben respetar los acuerdos, en los que volvió a insistir.

“En mi casa siempre me enseñaron que la palabra vale y se honra, por eso hoy reafirmo mi palabra y digo que la persona que quede de segundo en las votaciones será mi fórmula vicepresidencial. ¡Vamos, que sí podemos! Hasta que la dignidad se haga costumbre. Francia Márquez presidenta”, dijo la candidata.

En mi casa siempre me enseñaron que la palabra vale y se honra, por eso hoy reafirmo mi palabra y digo que la persona que quede de segundo en las votaciones será mi fórmula vicepresidencial.



¡Vamos que sí podemos!#HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre #FranciaMárquezPresidenta — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 3, 2022

Aunque todo puede pasar, y cualquiera de esa alianza tiene todas las posibilidades de imponerse, las encuestas muestran que Gustavo Petro se impondría sobre los demás con una amplia ventaja, por lo que realmente la pelea está en el segundo lugar con el objetivo de ser esa fórmula vicepresidencial.

Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), Gustavo Petro barrería con los demás candidatos del Pacto Histórico con el 77 % de favorabilidad. Y le sigue Márquez con el 12 %.

Desde el sector que respalda a la líder ambientalista se ha pedido insistentemente que se cumplan esos acuerdos. Márquez fue avalada por el Polo Democrático y desde ese sector han reiterado que se deberá mantener los pactado.

El primero que habló de esa posibilidad de cambiar los acuerdos fue Gustavo Bolívar, quien dijo que se debía dejar un margen de maniobra por si llega el liberalismo de la mano del expresidente César Gaviria, quien se reunió con Petro esta semana.

“De hecho, dejamos una puerta abierta para la Vicepresidencia. Gustavo Petro ha sido claro en que no tiene vicepresidente escogido porque no sabe qué pase el 13 de marzo y hay todavía cinco días hábiles para escoger fórmula. Ahí sabremos si entra el Partido Liberal y si lo hacen con la exigencia de la Vicepresidencia. Él tiene ese puesto en espera para una alianza con alguien del centro o alguien de los liberales”, reconoció Bolívar en El Espectador.

Agregó que eso se conversó con los demás candidatos y que supuestamente todos estuvieron de acuerdo, pero la realidad parece ser distinta.

En medio de esa discusión, el senador Alexánder López se molestó con Roy Barreras cuando habló del posible cambio que habría en ese pacto.

“¡No jodas más! Tú no eres el dueño del Pacto. El Pacto es con la gente, acá no hay gamonales. Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático. Francia Márquez no está sola, ella se respeta, encarna las luchas de la patria”, le señaló el líder del Polo a Barreras.

No es la primera vez que Márquez hace este pedido. Hace unas semanas había hecho la misma solicitud.

“Yo honro la palabra y en el Pacto Histórico establecimos un acuerdo y es que el primero o primera en la consulta será el candidato y el segundo o la segunda, será la fórmula vicepresidencial. De este modo, si Francia Márquez es la elegida, el segundo o la segunda será su fórmula”, aseguró.

Además de Márquez, los demás candidatos casi no se han pronunciado sobre esos acuerdos y hasta ahora todo se mantendría según lo pactado. Sin embargo, como bien señala Bolívar, quedarán unos días para decidir quién será la fórmula del que gane, y según lo que se converse allí, todo podría pasar.