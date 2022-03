Gustavo Bolívar: “Necesita más César Gaviria de nosotros que el Pacto Histórico de él”

El senador petrista dijo que es posible que la Vicepresidencia sea del Partido Liberal, pero no sería María Paz Gaviria, la hija del expresidente. Además, le jaló las orejas a algunos candidatos al Congreso porque no están haciendo campaña.

SEMANA: A menos de 15 días de las elecciones, ¿usted cómo ve el escenario del Pacto Histórico? ¿Cuántas curules cree que puedan obtener?

Gustavo Bolívar (G. B.): Nosotros tenemos una meta muy ambiciosa: sacar entre 20 y 30 curules. Nuestra meta mínima es 20 y una optimista 30. La idea es obtener entre 5 y 6 millones de votos.

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más complejo de hacer campaña al Congreso?

G. B.: En las listas cerradas, la mayoría de las personas no tienen capital, es decir, no tienen dinero. Entonces, es muy difícil su traslado, contratar publicidad. Hacemos campaña con un fondo común que se extrae de los préstamos que se hacen pignorando los votos de reposición.

Es más fácil hacer una campaña por un logo que por 50 - 70 candidatos y cuesta menos, pero sí hay candidatos que no tienen cómo moverse.

Por otro lado, tengo que decirlo: no todo el mundo trabaja igual. Hay gente que trabaja más que otra porque hay quienes se sienten más elegidos, otros no, unos más tienen problemas o están centrados en otras prioridades.

Lo que noto es que hay unos que trabajan más que otros. En general, hasta el último renglón de la lista trabaja muy bien. La chica que está en el puesto 100 no ha parado de hacer campaña. Nosotros nos reunimos semanalmente a mirar los resultados, a analizar qué pueblos vamos a recorrer, y hemos tratado de abarcar entre 600 y 800 municipios de Colombia porque nuestros candidatos están regados por todo el país. En mi caso, he tratado de ir a los sitios donde no alcanzará a llegar Gustavo Petro. Esa es una de las estrategias. Y la otra, es reforzar mucho los territorios donde perdimos en 2018: Eje Cafetero, Meta, entre otros.

SEMANA: ¿Cómo así que hay candidatos al Congreso que ya se sienten elegidos y están dormidos?

G. B.: Son muy poquitos, dos o tres. En realidad, casi toda la lista está trabajando. Como le digo, algunos tienen las prioridades en otro lugar, sí le jalaría las orejas a un par. Obviamente, no puedo decir nombres.

Gustavo Petro y César Gaviria se reunieron después de varios años de distanciamiento político. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo vio el encuentro entre Petro y César Gaviria?

G. B.: Yo salí con ese cuento hace dos semanas y el palo lo recibí yo porque calculé que eso podía pasar. Yo le estaba advirtiendo a la gente que tuviéramos madurez política porque en todos los países del mundo los que ganan conforman gobierno. Nosotros no tenemos la gente suficiente para conformar gobierno, tenemos que buscar a los más afines, no podríamos buscar al Centro Democrático ni al Partido Conservador, pero digamos que el partido de mayor afinidad es el Liberal. Esa colectividad ya está en el Pacto Histórico hace mucho rato porque César Gaviria, como jefe, dejó que el partido perdiera su norte. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a César Gaviria es que recupere el norte de su partido, la senda de lucha social que siempre representó a la casa roja y que se perdió cuando el expresidente se fue al uribismo en 2018. Hoy, yo creo, necesita más Gaviria de nosotros que nosotros de Gaviria, porque el partido ya está acá. Por esto, nosotros le estamos diciendo a la gente que esté tranquila porque acá no habrá concesiones burocráticas.

SEMANA: ¿Usted sabe de qué hablaron Gaviria y Petro?

G. B.: En la cita de Petro con Gaviria se habló de un programa y hay unos inamovibles que no le pueden gustar mucho al expresidente Gaviria como la reforma a la Ley 100 o cambiar el paradigma del neoliberalismo por un capitalismo social. Eso no lo vamos a negociar con él (...)

SEMANA: ¿No cree que a Petro le afecta el hecho de que mientras trata de tender puentes con César Gaviria, usted y algunos líderes del Pacto Histórico atacan al expresidente? Eso puede generar que Gaviria mire hacia otro lado...

G. B.: Es posible y el uribismo estaría muy feliz de que César Gaviria se fuera hacia otro lugar. Nosotros le pedimos a la gente que confíe en lo que está haciendo Gustavo Petro, todos los gobernantes deben buscar gobernabilidad. Eso es falta de educación o madurez política. Tienen que saber que si nosotros tenemos al Partido Liberal de nuestro lado, hay casi 600 alcaldes que nos ayudarán a cuidar las elecciones. Nosotros sabemos que en algunas registradurías municipales hay mucha corrupción, pero si tenemos a esos alcaldes, esos concejales, el partido en pleno, ellos nos ayudarán a hacer defensa electoral. Sí hay cosas que molestan. Yo tengo muy mala impresión de César Gaviria, no he cambiado mi forma de pensar sobre él, pero no estamos pidiendo que venga Gaviria, sí el Partido Liberal.

SEMANA: ¿Petro les ha pedido que moderen el lenguaje hacia el expresidente?

G. B.: Petro nunca nos da indicaciones de ese tipo, él es un demócrata, sabe que hay cosas en las que deberíamos tener más prudencia, pero nos da mucha libertad para opinar. Gustavo Petro es un hombre terco, pero esa terquedad nace de su inteligencia. Él sabe en su interior que si les quitamos el Partido Liberal a otros candidatos y los traemos para el Pacto Histórico es una ganancia. Yo le pediría a la gente que tengamos tranquilidad y confiemos, para eso son los líderes y hay que confiar en ellos. Confiemos en lo que está haciendo Petro, él ha hecho un tránsito por la política muy limpio y él sabe lo que está haciendo. Yo confío en lo que hace.

SEMANA: ¿Usted cree que Petro podría darle la Vicepresidencia al Partido Liberal?

G. B.: Es posible, pero no a la hija del expresidente César Gaviria. Eso nunca se ha conversado, es una especulación. Yo, por lo menos, no lo aceptaría. Es mi posición personal; obviamente, no soy todo el Pacto Histórico.

SEMANA: Pero entonces, ¿es posible que la Vicepresidencia caiga en manos del liberalismo?

G. B.: Lo que dice Petro y se lo comentó a Francia Márquez es que nos gustaría que fuera ella la vicepresidenta. Me gusta esa foto, la de un hombre del pueblo con una mujer negra, afro, defensora de derechos humanos. Eso me encanta y a Gustavo también, pero él le dijo: ‘deme un campo de maniobra por si llega un jugador grande y pide la Vicepresidencia, más si ese jugador nos garantiza el triunfo’. Puede ser alguien del centro, del Partido Liberal.

SEMANA: Usted no se ha referido al escándalo de Piedad Córdoba y su politización con los exsecuestrados. ¿Qué pasará con ella?

G. B.: Yo, como soy nuevo, no conocía a Piedad Córdoba, la conocí antes de inscribirse, no conozco mucho del caso. Me causa sorpresa que ella estaba tranquila y tan pronto llegó al Pacto Histórico le cayeron los señalamientos en su contra. No sé si es verdad, mentira, nosotros le damos el beneficio de la duda y si la justicia el día de mañana dice que son ciertas, pues qué pena, tendrá que dejar su curul. Punto.

SEMANA: Le voy a preguntar por algunos candidatos presidenciales: Alejandro Gaviria...

G. B.: Veo que desde que entendió que la política se hace con políticos va creciendo.

SEMANA: Rodolfo Hernández...

G. B.: Ya tocó techo, lo veo en bajada, se le pasó el boom de sus chistes en TikTok.

SEMANA: Sergio Fajardo...

G. B.: Él se mantiene, tiene su electorado fijo, no es tan grande ahora, pero se mantiene.

SEMANA: Alejandro Char...

G. B.: Lo veo creciendo (...) él puede dar la sorpresa en la coalición Equipo por Colombia.

SEMANA: Federico Gutiérrez...

G. B.: Nosotros pensamos que iba a llegar más lejos, pero él desperdició la oportunidad de hacer política por dedicarse día y noche a hablar de Petro.

SEMANA: Por último, ¿con quién cree que Petro pasará a la segunda vuelta?

G. B.: Yo pienso que vamos a la segunda vuelta con Álex Char y de la Centro Esperanza está entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. No me atrevo a vaticinar entre ellos dos.