La tormenta política que se le generó a Petro por su encuentro con César Gaviria

Desde que Gustavo Petro pisó este lunes la casa del expresidente César Gaviria, ubicada en La Calera, tenía claro que difícilmente obtendría un apoyo del Partido Liberal antes del 13 de marzo.

Sin embargo, el encuentro para Petro fue valioso en materia de cálculo político. De entrada, la reunión con el cacique liberal le permitió mostrarse como un candidato dispuesto a acercarse a distintos sectores políticos, romper las tensiones con Gaviria, con quien había tenido fuertes diferencias en el pasado, y tender puentes que le garanticen un posible y futuro respaldo de la casa roja a su campaña política.

El partido Liberal se ha convertido en un saloncito de té de la casa de Cesar Gaviria. Este dueño y señor del otrora mayor partido popular de Colombia, impone a su hijo, vinculado a Odebrecht, como su candidato presidencial.



¿Que harán los liberales progresistas del pueblo? — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2019

El 13 de marzo, Petro no necesita al liberalismo para ganar la consulta del Pacto Histórico porque su triunfo será demoledor, pero requiere el respaldo de esa casa política para la primera vuelta. O quizás para garantizar la Presidencia en la segunda y no cometer el error de 2018 cuando Iván Duque le ganó la maquinaria roja y lo derrotó en las urnas.

Este lunes, Petro y Gaviria no pactaron ninguna alianza porque el expresidente ha sido enfático en que quiere leer el escenario después del 13 de marzo para tomar una decisión. Sin embargo, las imágenes del encuentro desataron un huracán en la propia casa política de Petro.

Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, tuvo que salir a responder por un trino del 15 de mayo de 2014 donde llamaba a César Gaviria el ‘jefe de debate de la mermelada’. “Entre políticos sucios nada es gratis”, aseguró en esa ocasión.

Este lunes, mientras Petro, su mentor político, se reunía con Gaviria, Bolívar reafirmó su posición de 2014. “No he cambiado mi postura frente a ese señor. Me reafirmo en cada palabra. No quiere decir que debamos cerrar la puerta a que el Partido Liberal entre al Pacto. Confío en lo que haga Petro. Gaviria sabe que vamos a derogar su nefasta Ley 100 y a combatir las prácticas neoliberales”, insistió.

Aunque Petro no se ha referido a la andanada de Bolívar contra Gaviria, seguramente le tocará calmar los ánimos de su tropa porque en el liberalismo no aceptarán que mientras el líder de la Colombia Humana está pidiendo pista y respaldo del partido, congresistas de la izquierda disparen críticas en contra del exmandatario.

Cesar Gaviria, jefe de debate de la mermelada. ¿El trato incluye el ministerio para Simón? Entre políticos sucios nada es gratis. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 15, 2014

Y es que no solo Bolívar atacó a César Gaviria. Margarita Rosa de Francisco, actriz y militantes del petrismo, también manifestó públicamente su molestia con Petro. “Yo estoy callada porque me quedé sin habla”, escribió en Twitter, al compartir una fotografía del encuentro entre ambos dirigentes políticos.

La concejal de Bogotá por la Unión Patriótica Heidy Sánchez pidió al Pacto Histórico “no olvidar que el artífice de la apertura neoliberal en Colombia fue César Gaviria. En política no todo vale”, dijo.

Alfredo Saade, el líder cristiano que compite la candidatura presidencial con Gustavo Petro en el Pacto Histórico, se hizo una pregunta días antes del encuentro: “Si ya tenemos las bases liberales, ¿para qué César Gaviria? No es que seamos sectarios, es que los que votan están en el Pacto Histórico. César Gaviria representa lo que el país no quiere volver a ver en política”.

Este martes, tras el chaparrón que se le armó a Petro en sus propias toldas políticas, le bajó el tono a su mensaje y recordó que la construcción de una nueva historia para Colombia es entre todos. “De nada sirve construir solo para los próximos, hay que hacerlo aún para los contrarios”, enfatizó.

“Yo creo que el momento de Colombia es distinto, yo creo que el pacto debe ser con la ciudadanía, no con la politiquería”, cuestionó el precandidato presidencial Camilo Romero.

Las bases del petrismo también han reflejado su molestia pública. El influenciador Levy Rincón calificó a César Gaviria como “impresentable e indefendible. Qué más voy a poder decir de un (...) empobrecedor, clientelista, politiquero, evasor de impuestos (...)”. El youtuber Beto Coral no se quedó atrás. “Sin Gaviria se puede. Estoy seguro”, anunció.

Mientras internamente sus propios seguidores le hacen ruido a Petro, él no responde.

Al fin y al cabo, en el Pacto Histórico algunos de sus líderes no han entendido que el candidato presidencial, según sus críticos, está acudiendo al todo vale con tal de ganar las elecciones de 2022 porque el voto exclusivo de la izquierda no es suficiente para que el líder de la Colombia Humana se tercie la banda presidencial.

Y como Petro es el hombre que pone exclusivamente los votos en dicha coalición, el tema no pasará a mayores.