Última hora: empezó crucial reunión entre César Gaviria y Gustavo Petro, ¿se unirán?

El expresidente César Gaviria recibió, en el norte de Bogotá, al precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro en una reunión que sería clave para las elecciones presidenciales que se harán este año en Colombia. Desde la semana pasada se confirmó este encuentro y el líder del liberalismo ha reiterado que escuchar a los candidatos no significa estarlos apoyando.

🚨 #URGENTE: Se inició la crucial reunión entre César Gaviria y Gustavo Petro en Bogotá. https://t.co/bEXsE0Hnov pic.twitter.com/TySat1fGZN — Revista Semana (@RevistaSemana) February 28, 2022

Este encuentro podría ser crucial para las presidenciales si se sella sale algún acuerdo entre Gaviria y Petro que comprometería al Partido Liberal con el progresismo en una alianza para la primera vuelta presidencial que se hará el 29 de mayo.

Por ahora, se ha conocido que el expresidente dejará claras unas líneas rojas, como no tocar el Banco de la República y no acabar con las EPS. Estos temas son unos inamovibles para Gaviria y Petro tendría que ceder si quiere el respaldo liberal. Sectores cercanos al aspirante del Pacto Histórico han manifestado que esas condiciones del expresidente no serían problema porque Petro tiene claro que con el respaldo Liberal podría llegar a la Casa de Nariño.

En todo caso la decisión final de César Gaviria se dará a conocer después del 13 de marzo, fecha en la que los colombianos elegirán al nuevo Congreso de la República y votarán por alguna de las tres coaliciones que están definiendo el nombre de su aspirante único a la presidencia.

Petro ha lanzado varios coqueteos al liberalismo e incluso, en plaza pública ha pedido votar por algunas listas liberales donde el Pacto Histórico no las tiene. Además, en repetidas ocasiones ha hecho llamados a las bases de esta colectividad para que respalden su aspiración presidencial.

El expresidente Gaviria ha dejado claro que el hecho de reunirse con los candidatos presidenciales, no significa un apoyo automático y que por eso, ha hecho ese ejercicio con otros aspirantes. Fuentes cercanas al exmandatario han dicho que Gaviria está escuchando a todos los sectores para posteriormente tomar decisiones en bancada.

En los próximos días tendría una reunión con Rodolfo Hernández, quien también habría pedido cita con el líder del liberalismo. Por estos días el expresidente Gaviria es uno de los políticos más deseados porque la apuesta es lograr más de dos millones de votos en las legislativas y ese respaldo en la primera vuelta presidencial podría resultar definitivo para una campaña.

Al término del encuentro, se espera que las partes den a conocer detalles de la conversación que sostuvieron.