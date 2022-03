César Gaviria confesó la razón que lo llevó a reunirse con Gustavo Petro

En entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el expresidente César Gaviria se refirió no solo al futuro del Partido Liberal y del mismo candidato Alejandro Gaviria, sino además de su reunión con el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Frente a la pregunta de si el Partido Liberal contempla una alianza o acercamiento con Petro, Gaviria respondió: “No. Yo lo que tengo con Gustavo Petro es una cosa que nunca me ha gustado y es que hay una cantidad de dirigentes, gremios, gente de todo tipo, tratando de decir que el señor hay que atajarlo sin ni siquiera oírlo. A mí eso me parece que suena a gavilla. A la gente hay que dejarla hablar, hay que dejarla contestar, hay que dejarla que explique sus políticas. Hasta ahora no lo han dejado, yo creo que va siendo hora de que lo empiecen a dejar”.

César Gaviria aseguró que en las próximas elecciones su partido nunca se declarará neutro o independiente. Por el contrario, “nosotros vamos a votar y vamos a tomar una decisión que obliga a todo el mundo, vamos a tratar de ser definitorios en la elección presidencial, eso es lo que tenemos como meta. El compromiso de todo el mundo es que ahora le pueden ayudar a este o aquel, pero que después de que la convención decida, eso es lo que el partido va a hacer”.

Al ser interrogado sobre la propuesta de Gustavo Petro de cambiar la Junta del Banco de la República y eliminar las EPS, Gaviria fue enfático en afirmar su desacuerdo con estas ideas. “Yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos va a contestar que no” quieren desmantelar la ley 100 ni salirse de las EPS.

Durante la conversación el expresidente aseguró que no está descartando ninguna alianza y reveló que la razón principal por la que decidió sentarse con el líder del Pacto Histórico fue para escucharlo, más no para para anunciar que el Partido Liberal se iba con Petro: “Yo lo que tengo con Gustavo Petro es una cosa que nunca me ha gustado y es que hay una cantidad de dirigentes, gremios, gente de todo tipo, tratando de decir que el señor hay que atajarlo sin ni siquiera oírlo. A mí eso me parece que suena a gavilla. A la gente hay que dejarla hablar, hay que dejarla contestar, hay que dejarla que explique sus políticas. Hasta ahora no lo han dejado, yo creo que va siendo hora de que lo empiecen a dejar”.

¿Futuras alianzas? Esto responde #GaviriaEnRCN tras su reunión con Gustavo Petro ⬇️ pic.twitter.com/zL5EdpQDis — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 2, 2022

Igualmente, dejó puesto sobre la mesa que por el momento, tanto Petro como él están consientes de que no puede haber un apoyo a un candidato desde el lado de Gaviria: “Él está muy claro en que yo no estoy autorizado para meterme a apoyar un candidato presidencial”.

Sobre las críticas que el Partido Liberal a recibido del candidato Petro, el expresidente señaló “llevamos un buen tramo, no sé dos o tres años, en que no solo nos ataca Petro, sino todos los contradictores políticos y todos los medios”.

Al referirse a Alejandro Gaviria y de si sería un buen presidente para Colombia o no, el exmandatario señaló que el problema había sido su decisión de irse para la coalición de la Centro Esperanza, ya que -como se presume- no le ha ido bien. “Allá lo quieren marcado, que si Fajardo no es el candidato, no votan por él“, aseguró.

Igualmente, dijo que frente al tema de la Coalición y su deseo de que Sergio Fajardo continúe siendo el líder para la presidencia “hay mucha incomodidad y mucha molestia con la agresividad, particularmente de Sergio Fajardo, con nosotros. Él no es un ser celestial, es un político como cualquiera y de pronto hasta menos que cualquiera”.

“En el Partido Liberal hay mucha molestia con la agresividad, particularmente, de Sergio Fajardo. Él no es un ser celestial, es un político como cualquiera y, de pronto, hasta menos que cualquiera”: #GaviriaEnRCN ⬇️ pic.twitter.com/u3t40vIh8o — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 2, 2022

Por su parte, el precandidato presidencial Sergio Fajardo presentó su Plan de Gobierno y aprovechó para referirse a las discusiones en la Coalición Centro Esperanza y, específicamente, a Alejandro Gaviria y sus alianzas con políticos cuestionados.

“Lo que he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador, yo nunca me imagine que eso fuera a ser. Y entiendo muy bien lo que dice Jorge Robledo, pero mi decisión es: concentrémonos en hablarle a Colombia, hablar de las propuestas, no destruyamos todo el trabajo que hemos hecho durante más de 2 años y medio atrapados en cosas que la mayoría de las personas en Colombia no entiende y ese sería el peor error que podemos cometer”, dijo Fajardo.

Dijo que “le da pena” lo que ha sucedido, pero que por su parte seguirá trabajando para imponerse en ese sector. Y que es una “decepción” y que ha visto cosas que ni si quiera le gustaría compartir.