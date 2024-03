Funcionarios que dejaron “oxidar” equipos comprados por Centros Poblados tendrán que responder. La Fiscalía investiga un peculado culposo

Mauricio Lizcano, fue reiterativo en señalar que el Ministerio de las TIC no recibió los equipos comprados por la unión temporal Centros Poblados con el multimillonario anticipo. A su consideración, la estafa al Estado se quedó en los 70.000 millones invertidos. Sin embargo, la Fiscalía revisó y concluyó que el monto del peculado llegó a los 15.000 millones, es decir, lo que se apropiaron y gastaron quienes ahora están procesados.

El ente acusador advirtió que, muy a pesar de la decisión del Ministerio de las TIC, de no recibir los equipos, lo irrefutable es que se compraron con recursos públicos y alguien tiene que responder. Por eso se abrió una investigación por peculado culposo, una actuación de funcionarios que dejó en riesgo la millonaria inversión que debió ser custodiada para evitar su deterioro o pérdida.

Así las cosas, no era suficiente, para la Fiscalía, que el Ministerio de las TIC tomara la determinación de no recibir los equipos, como argumento para insistir en el incumplimiento, las irregularidades y los procesos contra la unión temporal Centros Poblados y los principales protagonistas. Era deber de las entidades garantizar el cuidado de los mismos, en particular los que fueron entregados formalmente, por lo menos mientras avanzaban las investigaciones.