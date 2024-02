Galán responde a informe de la Defensoría sobre disputa entre Clan del Golfo y Tren de Aragua: “No son hechos ocurridos estos últimos días”

Galán reconoció la gravedad de la situación y la calificó como una alerta temprana “no de inminencia, sino estructural”, que se basa en un análisis de las condiciones de riesgo que podrían llevar a situaciones de violencia si no se toman medidas. De igual forma, aseguró que “es una alerta preventiva, no una constatación de hechos que hayan ocurrido en Bogotá en estos últimos días o en estas últimas semanas”.

“Es principalmente una alerta preventiva frente a elementos que identifica la Defensoría del Pueblo, que pueden llevar a situaciones eventualmente que podrían ocurrir en Bogotá si no actuamos, si no trabajamos en conjunto, si no nos articulamos. No es una constatación de hechos que hayan ocurrido en Bogotá en estos últimos días o en estas últimas semanas, particularmente, por ejemplo, un caso que se mencionó en medios de comunicación y que está en parte en el informe sobre riesgos de masacres, pues en Bogotá no han ocurrido masacres en los últimos meses”, aseguró el alcalde Galán este jueves en rueda de prensa.