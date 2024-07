Germán Londoño, amigo de Nicolás Petro, arremetió contra el fiscal Mario Burgos por inclusión en organigrama; Day Vásquez le respondió

“El fiscal Mario Burgos, en el caso Fasad de Nicolás Petro y Daisuris Vásquez, me incluyó en un organigrama como si fuera un delincuente de alto valor, me citó a una entrevista en el búnker de la Fiscalía de Barranquilla, en la cual me amenazó y posteriormente me citó dos veces a la fiscalía en calidad de indiciado, para que hablara en contra y de cosas que desconozco de la campaña electoral del entonces candidato a la presidencia, Gustavo Petro, actual presidente de la república de Colombia”, escribió Londoño en la red X.