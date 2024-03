Giro radical en el caso de Iris Sared, mujer de la “infidelidad” a policía de la Sijín: ¿nada fue como pareció? “Decidí tomarme unas pastillas”

En febrero de 2024 se hizo viral un supuesto caso de infidelidad que involucró a una mujer y dos hombres. Los hechos se presentaron en el municipio de Cumaral, ubicado en el departamento del Meta, y daba cuenta de la supuesta infidelidad de una mujer a su esposo con su supuesto compañero de la Sijín.

La situación se volvió tendencia en varias plataformas digitales, especialmente la de X (antes Twitter), debido a que se conocieron por lo menos tres videos del momento en el que el novio llega a su casa y, supuestamente, encuentra a la mujer siéndole infiel con un excompañero suyo.

En uno de los audiovisuales, que dura un poco más de dos minutos y que fue grabado por el presunto hombre que estaba siendo engañado, se observa cuando el sujeto entra a la vivienda y le reclama al otro sujeto, a quien decide enfrentar. “Llego a mi casa y encuentro a mi esposa con ese compañerito. ¡Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, cierto! Gracias, gracias, qué bonito. El que mucho habla, poco hace”, les dijo mientras grababa.

Después de que se presentara la situación, la mujer decidió interponer una denuncia en contra de quien hasta ese momento era su pareja sentimental. Según la información, conocida por SEMANA, los hechos se presentaron el pasado 29 de enero de 2024 hacia la 1:30 de la mañana, hora en la que el funcionario de la Sijín llegó a la vivienda en la que convivía con la mujer.

La protagonista del video aseguró que el hombre, tras llegar a la casa, la agredió verbalmente porque, según explicó, la acusó de que el sujeto que se encontraba en el inmueble era su amante. Asimismo, la mujer señaló que su entonces pareja le afirmó que el video que grabó lo pondría a circular en las redes sociales.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, la mujer se acercó hasta una sede de la Fiscalía e instauró una denuncia por injuria en contra del uniformado. En la misma, la denunciante compartió pantallazos tomados de la red social de Facebook donde, supuestamente, el hombre subió el video de todo lo ocurrido, el mismo que empezó a circular por otras redes sociales.

Ahora bien, el caso pasó de una supuesta infidelidad a un caso mucho más delicado. Iris Sared Moncaleano decidió hablar por cuenta del asedio del que viene siendo objeto un mes después de los hechos. Por un lado, la mujer aseguró en el programa Séptimo Día que Edwar Holguín, quien publicó el video que recorrió las plataformas digitales y se extendió a varios países, no es su esposo, como él lo dijo en el video. De igual manera, señaló, él orquestó el plan y le salió muy bien. Ese día, señaló, él llegó pateando la puerta de la casa, intentando romperla y cuando ingresó a la locación estaba tan alterado que tanto ella, como su amigo, decidieron guardar silencio por miedo a que él los atacara con un arma.

Moncaleano, dijo, es auxiliar de enfermería y hace siete años trabaja como secretaria de un sector de mototaxistas en Cumaral, toda vez que no pudo ejercer su profesión. “Yo soy del Eje Cafetero, desde los 15 años llegué a Cumaral, tengo 30 años de edad”. De acuerdo con su relato, en el año 2022 se hizo novia del subintendente de la Policía Edwar Holguín. “Fue una relación de noviazgo, donde él trabajaba 30 días, 15 días y llegaba a la casa y se quedaba dos o tres días”, aseveró, al señalar que eran muy esporádicos sus encuentros por cuenta del rol de él dentro de la institución. Un año después, en 2023, la relación a distancia no prosperó y él, dice ella, se obsesionó con ella. “Una persona posesiva, que no permitía que yo le hablara a absolutamente nadie, yo le tenía bastante miedo porque es una persona muy agresiva. Él me decía que si yo no era para él yo no era nadie, que jamás me iba a dejar”, agregó Moncaleano al señalar que, para ella, la relación ya no existía.

El día del famosos videos, contaron las personas que trabajan con ella para el referido programa de Caracol Televisión, ella llevaba en casa siete días consecutivos por cuenta de que estaba enferma. Dado que ella no cuenta con familia en Cumaral, entre los compañeros del trabajo decidieron cuidarla, según el relato de sus compañeros de trabajo.

Iris Sared Moncaleano y Stiven Segura | Foto: Séptimo Día/Twitter/Instagram: El de la Cijín

En la noche el cuidado quedó a cargo de Stiven Segura, la persona que quedó expuesta en público como el supuesto amante y quien salió a aclarar en Séptimo Día que él no es amante de nadie y que decidió no hablar por temor a que el uniformado atentara contra su integridad. De igual manera, explicó, él no quería dejarla sola porque tenía que Edwar Holguín intentara hacerle algo.

De igual manera, Segura desmintió ser compañero de la Sijín de Edwar Holguín. “Estuve en la policía aproximadamente 17 años y soy abogado en formación, la relación con Sara es de amistad. Él llegó con una actitud grosera, insultando, diciendo que supuestamente yo soy el amante de ella. Yo nunca trabajé con él, hace dos años que no pertenezco a la policía. Además, dijo yo estaba en su casa y eso no es cierto. Estaba controlando que no pasara una desgracia porque podía pasar una desgracia. ¿y por qué no me fui? Porque no quería dejar a Sared sola”. Finalmente, dijo, él accedió a irse para evitar más contratiempos.

“Mi temor era que me metiera un tiro”, agregó Iris Sared Moncaleano, quien también pasó a llamarse en redes como “Sara” y razón por la cual ella, aseveró, tenía miedo de responderle algo mientras él grababa. “No éramos esposos, no teníamos relación marital de hecho. Yo me fui a la Policía y a la Fiscalía ya pedir ayuda y en la policía me dijeron que ‘el que nada debe nada teme’”.

Edwar, mientras tanto, subió el video a Facebook con la frase: “Como dice el dicho, amores vemos, corazones no sabemos”. En seguida, dijo Sara Moncaleano, su vida terminó porque a donde van la tratan de “perra, zorra, palabras destructivas” y ella, insiste, no estaba haciendo nada con su amigo Stiven Segura y el subintentendente no era su esposo y no era su casa, como él expuso en los videos.

Luego, dijo, ella intentó agredir contra su propia vida. “Para mí la solución fue quitarme la vida y no ver redes sociales, decidí tomarme unas pastillas”, agregó. Sus amigos la vieron inconsciente de analgésicos y la llevaron al médico, donde le salvaron su vida. Para su colmo, la foto de ella en la cama del hospital también fue viralizada por una enfermera.