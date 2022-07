Gobierno dice que no hay pruebas de actos de corrupción con dineros de la paz

Este jueves, el Gobierno convocó a la prensa para responder por la polémica generada en los últimos días por un presunto desvío de recursos destinados a la puesta en marcha del Acuerdo de Paz.

El alto consejero para la Estabilización, Juan Carlos Vargas, y la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se refirieron a la controversia. Ambos aseguraron que, según la información que tienen y lo que han podido evidenciar, no se han encontrado irregularidades con relación a esos dineros.

“El Gobierno no tolera ningún acto de corrupción en la implementación de los acuerdos de paz. No tolera, no tolerará y a su vez hace una invitación a quien tenga conocimiento con las respectivas pruebas, alcaldes, gobernadores, funcionarios, o personal que tenga algún indicio que instale las denuncias ante los órganos competentes. Somos los primeros interesados en que se haga claridad a una serie de informaciones que se han venido presentando en los últimos días”, dijo Vargas.

El funcionario destacó que el gobierno del presidente Iván Duque ha estado comprometido con el Acuerdo de Paz y explicó cómo se han destinado recursos para ese propósito. Sostuvo que a la fecha “hay un reporte de movilización de dineros por 48,6 billones de pesos”.

Por su parte, Botero dijo que no había “ninguna prueba” para afirmar que esos recursos fueron desviados. También les pidió a quienes tengan información que entablen las denuncias respectivas.

“Por favor denuncien, somos los primeros en querer acompañar las investigaciones y ese proceso porque somos los primeros interesados en que, si hay alguna irregularidad, esta se pruebe y ejercer los mecanismos correspondientes”, sostuvo Botero.

Ni Botero ni Vargas estaban al frente de esas dependencias cuando supuestamente se dieron las presuntas irregularidades. En ese momento, Emilio Archila era el Alto Consejero para la Estabilización y Luis Alberto Rodríguez se desempeñaba como director de Planeación Nacional.

“Cuando llegué (al cargo) había denuncias del procedimiento del Ocad y cómo estaba funcionando. Hice un ejercicio de optimización de verificación de requisitos”, señaló Botero. Agregó que desde entonces renovó su equipo y se hicieron diferentes procesos de verificación. “El mandato del presidente (Duque) es darle transparencia y trazabilidad a todos esos recursos”, dijo la funcionaria.

Explicó que de los 48,6 billones de pesos destinados para la implementación del Acuerdo de Paz, 28,5 billones están en municipios PDET, de los cuales ocho billones provienen de las regalías. Dijo que allí puede haber distintas fuentes y que una de esas puede ser el Ocad Paz.

Recordó que para girar los recursos a través de esa vía, se necesitan tres votos (gobernador, alcalde y Gobierno). “Planeación no aprueba proyectos, lo que hace es ejercer la secretaría técnica”, resaltó Botero.

Sostuvo que 6,7 billones se han aprobado a través del Ocad Paz. Señaló que están distribuidos en 681 proyectos para 163 municipios PDET, que son el 96 %. Aclaró que a los municipios que no recibieron recursos se les dio asistencia técnica para financiar los proyectos a través de otras fuentes, como por ejemplo regalías. 152 ya están terminados y 463, es decir el 70 %, están en ejecución. Por ahora, el 10 % de los proyectos está sin contratar.