Grave denuncia: Guardia del Inpec procesado por la fuga de Matamba asegura que el narcotraficante fue desaparecido

En una carta escrita a mano, el guardia del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), Milton Libardo Jiménez Arboleda, aseguró que el jefe de la banda criminal La Cordillera Sur, Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, fue desaparecido por las autoridades y que no se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá donde se encontraba a la espera que se avalara su extradición a los Estados Unidos.

“Dicho interno (en referencia a Matamba) estaba a punto de declarar la verdad y salpicar funcionarios del Estado”, señala uno de los apartes de la misiva firmada por Jiménez Arboleda. En la carta, igualmente, menciona que en el proceso que se le ha adelantado por la fuga del temido narcotraficante se le han vulnerado todos sus derechos fundamentales.

“(...) Me encuentro secuestrado por parte de la Fiscalía, el ente acusado, y se ha incumplido una orden emitida por un juez de la Republica el cual ordenó que me llevaran a un establecimiento del Inpec. En la actualidad se me está violando derechos fundamentales como el derecho a la familia”, señaló el guardia del Inpec. En este sentido señaló que desde hace dos meses no ha tenido contacto con sus hijos, ni con su esposa ni abogados.

En medio de esta situación, el cabo Jiménez detalló que en una oportunidad le señaló a los guardias en el bunker de la Fiscalía General que si no querían que se “de a conocer la verdad que oculta el Estado o el Gobierno referente a la desaparición de alias Matamba”.

El cabo se considera un “chivo expiatorio” dentro de este proceso penal. En al actualidad él es el único procesado penalmente por la fuga de alias Matamba, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos en el sur del país

Larinson Castro, quien es requerido por una Corte Distrital de los Estados Unidos, habría tenido nexos con oficiales del Ejército para que se modificaran los operativos de búsqueda en su contra.

El guardia procesado por la fuga de Matamba asegura que el narcotraficante fue desaparecido. - Foto: Cortesía

El cabo Jiménez se encuentra privado de su libertad desde el pasado 23 de mazo por orden de un juez de control de garantías. En el proceso judicial que se le adelantó, la Fiscalía General reveló que Jiménez habría dejado la puerta abierta de manera intencional del patio en el que se encontraba Matamba para que saliera sin ningún tipo de problema en medio del cambio de guardia en la madrugada del 18 de marzo.

El narcotraficante habría caminado por el centro carcelario utilizando la ropa de uno de los guardias del Inpec, pasó sin problema algunos puestos de control y salió del centro carcelario ubicado en el sur de Bogotá en un vehículo de la institución. Las autoridades revelaron en su momento que habría pagado una millonaria suma de dinero para sobornar a funcionarios y trabajadores del Inpec.

Debido a esto, la Fiscalía General le imputó al cabo Jiménez los delitos de favorecimiento de la fuga y abuso de autoridad, de los cuales se declaró inocente.

La fuga del narcotraficante revivió el debate sobre los actos de corrupción en el Inpec y su urgente modificación interna.