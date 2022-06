Gustavo Petro advierte de las “tinieblas” y se compara de nuevo con Simón Bolívar, ¿a qué se refiere?

En su primera entrevista a un medio internacional, Gustavo Petro se refirió a los miedos que aún persisten tras su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. “Siempre se teme. Siempre hay posibilidades violentas. Hay que disminuirlas. Eso existe”, dijo frente a la posibilidad de un atentado.

Ante la pregunta de si no siente que si falla se van a cerrar las puertas a otros candidatos de izquierda en el futuro, el presidente electo respondió con una frase contundente: “Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo, y yo no puedo huir”.

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia. - Foto: Esteban Vega

Para Petro, las tinieblas son claras. “Era poco probable que yo pudiera llegar vivo al final del proceso electoral. Y ahora, si mi gobierno establece las condiciones de la transición, lo que sigue es una nueva era. Y si fracasamos, lo que viene, por ley física, es la reacción. Y una reacción de la que Uribe no es el protagonista. Los ciclos vitales cambian. Hay círculos organizándose alrededor del fascismo. No los vamos a agredir, por ahora, nada de eso, sino que vamos a tener en cuenta que esto está pasando”, aseguró.

En la conversación, Petro habló de esos temores que lo acompañan en su presente y que lo han perseguido desde hace años. Le preguntan, por ejemplo, si se equivocó de joven por haber sido guerrillero.

Y Petro responde con claridad y con una comparación que no ha hecho por primera vez. “Eso es como preguntarse si se equivocó Bolívar al levantarse en armas contra España y fundar una república. Es la historia. ¿Hubiera podido ser de otra manera? Vaya usted a saber. ¿Bolívar hubiera podido ser Gandhi? Todo eso son juegos mentales”, señala.

Explica que en el M-19, el movimiento insurgente al que él perteneció, “nos levantamos en armas contra una tiranía y el producto de eso es la Constitución del 91, que hicimos nosotros y otros. Y yo soy el gobierno de la Constitución del 91. Esa es la historia. Siempre se puede decir que esto pudo ser así o asá, pero la historia no es post, siempre es antes. Se toman decisiones y la historia avanza”.

Entrega de credenciales al Presidente Electo Gustavo Petro y Vicepresidenta Francia Marquez - Foto: Esteban Vega

En una entrevista con SEMANA cuando era candidato presidencial, Petro había reflexionado largamente sobre ese pasado. “El mayor sufrimiento que ha tenido Colombia en su historia es tener gobernantes asesinos y corruptos, que han llevado a generaciones de jóvenes a la guerra permanentemente. Claro, tú podrías decirle eso a un Mandela, ¿cierto? Y habrá aquí el histérico de extrema derecha que grite: ´Uy, cómo es que se compara con Mandela´. Fue un guerrillero y gobernó Sudáfrica, y le aportó a la humanidad un proceso de paz hermosísimo”, le dijo a la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

El hoy presidente también habló del libertador. “Puedes pensar en Bolívar. Él tuvo que haber ocasionado dolor, incluso con su decreto de guerra a muerte. Y Nariño, Miranda y Santander, pero si no es por ellos, no hay república. Creo que a muchas generaciones de jóvenes nos tocó ese episodio durísimo de dejar libros y seres queridos para tener una democracia, porque no la teníamos, no éramos libres”, agregó.

Sobre el M-19, Petro dijo que fue “el único en poder decirle a la sociedad: el camino es la paz. Por eso tenemos toda la autoridad moral para decirlo hoy: el camino es la paz. Que nos tocó, sí, resistir, sí; si no, yo estaría muerto, así de simple”.