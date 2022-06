¿Cuánto vale su casa? Revise si pagaría impuesto al patrimonio en la reforma tributaria de Gustavo Petro

Pese a que faltan muchos detalles por ser revelados, la reforma tributaria que prepara el gobierno de Gustavo Petro promete desde ya que le meterá la mano al bolsillo a muchos colombianos, no solo de los estratos más altos, sino también de los niveles medio y hasta medio-bajo, de acuerdo con algunos expertos.

Durante la campaña, se habló únicamente de eliminación de exenciones y de llegar a las 4.000 personas más ricas de todo el país. No obstante, con lo revelado por sus asesores económicos, este número de declarantes sería insuficiente para reunir todo el dinero que se propone, casi el doble de los 26 billones que buscó en su momento el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien terminó renunciando por la presión social.

Hoy en día, asesores de Petro como Ricardo Bonilla, y consta en el plan de gobierno, le apuntan a una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Sin embargo, paralelamente a ese plan se vienen adelantando estudios que reflejan un estimativo superior a ese valor, en 25 billones de pesos, para un total de 75 billones.

En medio del debate de si serán 50 o 75 billones de pesos, la pregunta que actualmente se hacen los colombianos es ¿cómo se recaudará todo ese dinero?, ya que basta con escuchar lo que dicen expertos como Aurelio Sánchez, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, desde donde advierten que el número de personas señaladas por Petro en campaña no sería suficiente.

Según las cuentas hechas por este experto, el solo recaudo de personas naturales le representaría a la nación, basado en lo dicho por Ricardo Bonilla, 3 o 4 billones de pesos, que sumados a las demás estrategias planteadas en la reforma tributaria llegarían apenas a unos 10 o 12 billones de pesos, dejando el interrogante sobre la forma en la que se recogerá el resto.

“O tiene algo oculto o no sé de dónde más se va a sacar plata para llegar a la meta que propusieron. A mi me llama la atención que por ejemplo no se hable de impuesto a los dividendos, no lo planteó, por lo menos en su exposición inicial (...) con lo que él presentó no va a llegar a los 50 y entonces tendrá que buscar en otros bolsillos de dónde sacar ese dinero que falta”, agregó.

Al preguntarle por la posibilidad de que se incumpla el no cobro de impuestos a los estratos medios, Aurelio Suárez sostuvo que incluso tendría que apuntar a los estratos medios-bajos, porque de lo contrario no alcanzaría la meta tan ambiciosa que se puso en materia de recaudo.

¿Cuánto vale su casa?

Uno de los anuncios que más ha sorprendido desde el equipo económico del presidente electo tiene que ver con la idea de bajar el umbral del impuesto al patrimonio de 5.000 millones (donde está hoy) a apenas 1.000 millones de pesos, con lo cual se ampliará sustancialmente la base de contribuyentes, llegando incluso a la clase media y no a los 4.000 más ricos del país, como prometió en campaña.

Esto quiere decir que si sus ingresos anuales y sus propiedades suman mil millones de pesos; tendría que empezar a pagar impuesto al patrimonio por todo lo que tiene, además del predial, en caso de bienes inmuebles y de vehículos, para quienes tienen carro.

La ruta para conseguir ingresos, en general, no es con incremento de impuestos, sino con identificación de los que no los pagan en relación con su poder adquisitivo. En el caso de los profesionales independientes, dueños de empresas o negocios, rentistas de capital, comerciantes, tendrán un cierre del cerco.

Otras propuestas de Petro están relacionadas con la eliminación del Día sin IVA, porque favorece más la venta de productos importados, y el fortalecimiento de las finanzas territoriales a partir del impuesto predial, lo que se logrará aproximando el avalúo catastral al comercial; algo que, sin duda, hará que las personas paguen más impuestos.

¿Qué pasará con el IVA?

Ricardo Bonilla fue claro en decir que, por ahora, no se va a tocar el impuesto del IVA. “Nosotros no vamos a tocar la canasta básica, esa es una línea roja clara”, dijo, y recordó que el Paro Nacional de 2021 se originó por la propuesta del actual Gobierno de gravar algunos productos de la canasta básica con este impuesto.

Sin embargo, aseguró que “al impuesto del IVA hay que darle más tiempo” y que los esfuerzos del equipo económico estarán concentrados en el impuesto de renta, al patrimonio y los dividendos.

¿Y el 4 x 1000?

El 4 x 1000 nació como una medida temporal para hacerle frente a la crisis bancaria por la que estaba pasando el país en 1998, pero no hay nada más permanente que lo temporal y este impuesto ya cumple 24 años de vigencia en Colombia.

Bonilla aseguró que, por ahora, ese impuesto se seguirá manteniendo en Colombia, mientras se encuentra una solución mejor. “Si se elimina, no se tiene con qué reemplazarlo. La sugerencia de reemplazar el 4 x 1000 es aumentar dos o tres puntos la tarifa del IVA. No vamos a hacerlo”, aseguró en conversación con SEMANA.