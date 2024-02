Gustavo Petro asegura que Panam Sports ‘se burló’ de Colombia con el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos

“ La burocracia que dirige eso en América Latina espera dinero y es una competencia por dinero, no es el mundo deportivo lo que se construye allí “, dijo el mandatario, en medio de un diálogo con periodistas, y afirmó que “ellos se burlaron de nosotros”.

VIDEO | Escándalo de los Panamericanos para Barranquilla no para con la renuncia de Astrid Bibiana Rodríguez: congresistas explican qué sigue

Aun así, el mandatario reconoció que hubo un error de parte de su gobierno, siendo específicamente de parte de alguna de las personas encargadas, la cual no especificó, pero aseguró que no fue la ministra del Deporte saliente, Astrid Rodríguez.

“ El funcionario cometió un error, que fue no hacer el traslado del dinero, que estaba listo. Esto originó que no haya Juegos Panamericanos en Colombia ”, manifestó el presidente Gustavo Petro, al ser consultado sobre la renuncia de Rodríguez.

Al finalizar su intervención, el presidente de los colombianos volvió a arremeter contra Panam Sports. ” Es una burla por dinero. Entonces la responsabilidad no es exclusiva de un funcionario del Ministerio del Deporte, como tampoco de los funcionarios del gobierno anterior, que olvidaron hacer una serie de pasos que había que dar, sino que hubo una burla sobre Colombia “, dijo.

La renuncia de Astrid Rodríguez

Y señala: “Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y los educadores físicos. Sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición”.