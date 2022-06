Gustavo Petro les habla a los creyentes y promete no cobrar impuestos a las iglesias

Gustavo Petro, candidato presidencial, se comprometió con los creyentes de Colombia. En un video, el líder del Pacto Histórico promete respeto a los derechos de libertad de religión, culto y conciencia. A su vez, aseguró que no cobraría impuestos a las iglesias en su eventual gobierno.

“Me dirijo a todos y todas ustedes para transmitirles mi absoluto compromiso con la protección de los derechos de libertad de religión, culto y conciencia. Como futuro presidente de Colombia, voy a defender, ampliar y reforzar nuestro sistema de asuntos religiosos, tal como lo hice en Bogotá cuando fui alcalde”, dijo.

Además, prometió que en su eventual gobierno las iglesias “mantendrán sus puertas abiertas en total libertad y sin que se les adicione ningún impuesto”.

Mensaje a todas y todos los creyentes de Colombia. pic.twitter.com/5mAYMJNMYb — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2022

Si es presidente, Petro aseguró que trabajará para promover la libertad e igualdad de culto “en todos los ámbitos de gobierno y todos los rincones del país”. Finalmente, cerró su mensaje a la población creyente, reiterando que es su “firme compromiso” con ellos.

Últimamente, Gustavo Petro ha hecho énfasis en su catolicismo. En la alocución transmitida el martes pasado, el candidato presidencial mencionó a Dios cinco veces.

“Creo en la voluntad de Dios, quien sabrá guiarnos para elegir el camino correcto, el que favorece a todos y no a unos cuantos. Porque no es mandato de Dios que nuestro país esté mal, no es mandato de Dios que millones de colombianos estemos sufriendo por la pobreza, por la inseguridad, o que perdamos la fe en nuestro país y en nosotros mismos”, dijo en un fragmento.

Además, también tomó en cuenta al Ser Supremo como quien contribuiría a elegirlo como presidente: “Si Dios y ustedes me dan esa oportunidad, yo estoy seguro de que daré todo para no fallarles”.

Al finalizar su discurso, acorde con el mensaje que expresó en varios fragmentos, terminó con un mensaje religioso.

“La Colombia que soñamos está a la vuelta de la esquina. Solo hace falta ir a buscarla. Dame tu mano, yo te doy las mías. Dios bendiga a Colombia y a cada uno de las y los colombianos. Los quiero mucho”, dijo.

En el mismo video, el candidato de izquierda aclaró algunos puntos controvertidos que sus opositores le han atribuido en medio de su campaña política y que podrían arrebatarle apoyos en las urnas el próximo domingo.

“Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. Creo firmemente que cuatro años son suficientes para lograr grandes cosas y sentar las bases para una transformación en nuestro país. Quiero que mi gobierno sirva de puente para que una nueva generación de líderes tome las riendas del país en 2026 y podamos seguir avanzando”, dijo.

Anunció que si se convierte en el nuevo presidente no llegará al gobierno a buscar venganzas personales y nunca usará el poder para su propio beneficio, “como lo han hecho otros hasta ahora, pero sí procuraré que se haga justicia al país, no solo sobre hechos pasados, sino con cada acción que se impulse desde mi gobierno”, añadió.

Petro también acudió a la palabra austeridad como parte de su estrategia de gobierno. “Mi gobierno trabajará sin descanso para superar la crisis económica y social que estamos heredando. Lo haremos con austeridad y con buenas políticas, y sin poner más peso sobre los hombros de la ciudadanía, que demasiado ha tenido”, prometió.

“Este hombre que les habla sí respetará las leyes y nuestra Constitución y nunca se pondrá por encima de los demás. Escuchen bien, esto incluye respetar el derecho a la propiedad privada y, en consecuencia, digo aquí, enfáticamente, que nunca he pensado ni pensaré en confiscar o menoscabar este derecho a nadie”, enfatizó.