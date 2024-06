Habló hermano de Laura Sarabia y soltó confesión sobre chats de WhatsApp que detonaron escándalo de corrupción

Ante estos fuertes señalamientos, el hermano menor de la directora del Dapre rompió el silencio y accedió a responder algunas preguntas en SEMANA. No obstante, el joven de 25 años decidió no responder una de las interrogantes que se le hicieron.

El administrador de empresas fue enfático y respondió que no tiene ninguna red de tráfico de influencias dentro del Gobierno Nacional, puntualizando que está siendo víctima de una campaña de desprestigio a través de varias cadenas de WhatsApp y noticias falsas.

“Desde mi retiro de la UTL, brindo asesorías al sector privado y no he tenido reuniones, ni he realizado gestión alguna ante entidades o funcionarios del Gobierno. La empresa ALA fue creada para atender asesorías exclusivas en el sector privado y nunca ha tenido vinculación o nexos con alguna entidad estatal”, contestó Sarabia.