Esta es la denuncia que hace Alejandro Villanueva, director de ‘Desigual’, que salpica a Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia

“Esto ha sido vox populi (expresión latina que significa ‘la voz del pueblo’) porque recordemos que el hermano de Laura Sarabia, Andrés Sarabia, antes de que esta fuera la directora del Dapre, una de las mujeres más poderosas del país, lo que estaba haciendo, prácticamente era una UTL (Unidad de Trabajo Legislativo). Fue UTL del congresista Santiago Osorio, no tenía un éxito económico y tenía un estilo de vida de cualquier joven que estaba estudiando. Vivía con su novia, pedía ‘vaca’ para ir a tomar pola con los amigos, una persona normal”, explicó Villlanueva.

“Esta noche no volverá a su casa”: así fueron las intimidaciones contra Marelbys Meza por parte de la seguridad de Presidencia

“¿Por qué es importante? Porque tanto Jaime Ramírez Cobo, como su novia, Daniela Andrade, quien trabajó en la Fiduprevisora y realizó el pago de los carrotanques de La Guajira, pusieron una denuncia en la Fiscalía. No para que se investigara esto, sino para que llegaran al fondo de dónde vienen esos comentarios. Esta denuncia la hicieron pública”, agregó.

Alejandro Villanueva aseguró que él conoció a Andrés Sarabia, tomó cerveza con él y por eso le consta cómo era su estilo de vida. Y ahora, dijo, también le consta cómo vive. “Que salga a negarlo es una vaina completamente sin sentido, justifica el cambio diciendo que da asesorías. ¿Asesorías de qué?”, comentó. Luego, dijo, él le envió un cuestionario al hermano de Laura Sarabia dando cuenta de su cambio de vida, preguntándole si él hacía parte o no una red de contratación pública . De acuerdo con Villanueva, no hubo respuesta al cuestionario, el cual leyó completo al aire en la entrevista con Vicky en SEMANA .

En cuanto a Laura Sarabia, dijo, ella argumentó que estaba fuera del país y no podía responder a sus preguntas, que trasladara las mismas por correo electrónico. “Me escribió el abogado Jorge Mario Gómez, el abogado que ha sido el de cabecera de ella y me dijo: ‘mándeme el contexto’”. La respuesta, dijo, era que todo se trataba de una campaña de desprestigio que no tenía asidero.