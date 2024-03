Hermana de soldado que cometió masacre en Putumayo habló sobre supuestos vínculos de su familiar con las Farc

Ante estas revelaciones, la hermana del fallecido soldado rompió el silencio y aseguró en una entrevista con Noticias Caracol que este no pertenecía a ningún grupo armado, puntualizando que se enlistó en el Ejército para ayudar económicamente a su familia.

“Somos de bajos recursos. Él quería cumplir un sueño de darle a mi mamá una casa, de tenerla bien, que mi mamá no trabajara, nosotros somos desplazados. ¿Cómo van a decir ellos que mi hermano es de grupos armados? Toda la vereda donde nosotros residimos lo miraron crecer . Él estudió y trabajó ahí, la gente lo conocía”, expreso inicialmente.

Luego, añadió: “Yo no entiendo por qué la autoridad coge el nombre de mi hermano y, mejor dicho, en las redes sociales es el peor asesino del mundo. Mi hermano fue allá y cometió ese error. ¿Por qué ahora lo tratan de infiltrado? No entiendo. Que me juzguen de otra cosa, ¿pero que le digan a mi hermano que es un guerrillero? No”.