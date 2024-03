Jorge Iván González se destapa frente a Petro: “Se pasó de un consejo de ministros de gobernantes a uno de activistas, y eso es brutal”

No lo hizo con la prensa, con quien siempre se ha mantenido distante. Se confesó en un evento académico denominado ‘homenaje a la labor pública de nuestros académicos’ donde participaron los exministros de Agricultura, Cecilia López, y el de Hacienda, José Antonio Ocampo.

González, en su intervención, no escondió su preocupación con lo que está pasando en el gobierno Petro.

“¿Por qué el presidente Gustavo Petro no estuvo contento con nosotros? Y yo respondo: no entiendo porque los cambios que nosotros propusimos- que propuso el Congreso, los ministros en los artículos del Plan Nacional de Desarrollo-, son absolutamente revolucionarios para la sociedad colombiana”.

“Y la pregunta es: ¿Por qué el presidente no lo entendió así' ¿Por qué no ha entendió que para la sociedad colombiana lo que propuso el Plan Nacional de Desarrollo es absolutamente transformador?”

Jorge Iván González habló mientras el auditorio guardó silencio y escuchó con atención. “El Plan de Desarrollo no fue un plan de González o de Planeación Nacional, participaron activamente todos los ministros. José Antonio y yo vimos durante cuatro meses el juicio y disciplina de las comisiones económicas del Congreso”, recordó.

“¿Por qué en lugar de estar mirando códigos presupuestales de programas específicos, (Gustavo Petro) no le está diciendo al país que articulemos toda la actividad de ordenamiento del territorio de cuidado de los ríos para que en Colombia ningún río se vuelva a contaminar”, preguntó.

“¿Por qué no estamos hablando de economía circular? ¿De cobros por congestión? Estos son elementos absolutamente cruciales de su programa de gobierno. ¿Por qué, no? Presidente, juntémonos para decirles a todos las alcaldías y gobernaciones que nunca más se vuelva a contaminar un rio: Modernizar todas las Ptar vale 21 billones de pesos”, expresó.

Y le siguió hablando al primer mandatario: “Presidente, el registro universal de ingresos es la revolución que transforma toda la política de subsidios del país. Está en el plan de desarrollo, es consecuencia de su programa de gobierno. ¿Por qué ese registro no es su bandera?”, interrogó.

Su preocupación- confesó- radica en que “cuando mira lo que coordinamos digo hay unos cambios sustantivos, en algún momento le decía a Petro que esto era revolucionario, él me miraba con escepticismo. ¿Por qué estos cambios no son suficientes y por qué de facto hay una crítica a lo que nosotros hicimos y estamos por fuera del gobierno?”

“Cuando salgo de Planeación Nacional me pregunto, por qué esto no es el programa de gobierno del Presidente, por qué los artículos del Plan Nacional de Desarrollo no son el programa de gobierno, ¿qué es entonces el programa de gobierno de Petro? De pronto, vamos a caer en un activismo que destruye lo que potencia una transformación”.