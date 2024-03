“Huele a formol”, la amenaza a un joven exselección Colombia que defendió a su novia de un atraco. Fue atacado, desplazado y ahora imputado por tentativa de homicidio

“Huele a formol”, le dijeron a Rossman Monterroza, un joven de 27 años de edad, estudiante de instrumentación quirúrgica en Barranquilla y jugador de fútbol, que alcanzó a vestir la camiseta de la selección Colombia Sub 20, cuando llegó a visitar a su mamá en el barrio Sevilla de Sincelejo, Sucre.

En cuestión de minutos llegó la Policía. Se llevaron al supuesto ladrón, inconsciente y herido de gravedad por el golpe de la piedra. Escucharon a las partes y mientras Rossman trataba de explicar lo que ocurrió, el otro presunto ladrón, juraba no tener nada que ver con el hurto. La novia de Rossman los reconoció, sin embargo, todos en ese momento quedaron en libertad.

A Rossman lo llevaron ante un juez, le imputaron cargos y en un hecho particular, a pesar de solicitar su captura, la Fiscalía se abstuvo de pedir una medida de aseguramiento en centro carcelario. El fiscal del caso se esforzó por capturar a Rossman, cuando pudo citarlo a una audiencia de imputación. No era necesaria la captura.

Rossman no tiene antecedentes y desde niño se destacó en el fútbol. Llegó a las ligas menores del Junior de Barranquilla, a los microciclos de la selección Colombia Sub 20 en Honduras y después del hurto de que fue víctima su novia, de las amenazas en contra de su vida y los ataques a su familia, tuvo que liquidar un negocio de calzado y ropa que tenía en Sincelejo. Se fue para Barranquilla.

En la sede del Carnaval sacó un crédito del Icetex. Se inscribió en la Universidad Libre. Ahora es estudiante de instrumentación quirúrgica, destacado en su clase, sin problemas y con una vida llena de sueños como profesional, pero advierte que tiene miedo, no de los atracadores, sino de la justicia.

“Miedo, claro. Tengo temor, todo esto nos ha desbaratado, perder tanto trabajo, los sueños que se tienen, que espera mi familia, estoy rogando porque la Fiscalía entienda que fue un hecho particular, fuimos víctimas de un atraco, no era un extraño, era alguien cercano quien fue víctima de atraco”, señaló Rossman que insiste deja todo en manos de Dios, aunque es la Fiscalía la que busca condenarlo.

“Mi mamá llora cada vez que recuerda cómo ocurrió todo, porque fue ella la primera en ver cómo atracaban a mi novia y me avisó, fue cuando salí corriendo para detenerlos, usé la piedra porque no tenía más con qué defenderme, todo fue una reacción en caliente”, señaló Rossman.

La Fiscalía ya tiene fecha para la acusación y aunque Rossman, junto a su familia, saben el riesgo que corren, insisten que todo se lo dejan a Dios. Se arrepiente, pero le pide a la justicia valorar su situación, entender el peligro en el que estuvo, que no es un delincuente, no tiene antecedentes, que representó al país y que su sueño está en salvar vidas, no en quitarlas.