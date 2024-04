Icetex abre nuevas oportunidades de educación para colombianos en Australia: estos son los beneficios disponibles

Nuevas oportunidades para los estudiantes colombianos

Convenios vigentes con Australia

Se espera que con esta gestión, unos 2.000 estudiantes colombianos reciban apoyo para ver sus sueños realizados. Además, Victoria es uno de los estados más reconocidos por Colfuturo, por la calidad de sus instituciones educativas , lo que representa un plus muy interesante para los jóvenes colombianos que aspiran a estudiar en el exterior.

Dentro de los convenios universitarios vigentes en la actualidad entre Colfuturo y las universidades de Melbourne, se encuentran: The University of Melbourne, Monash University, RMIT Royal Melbourne Institute of Technology y Deakin University.