Incautan lujosos bienes de ‘One, Two, Three’ adquiridos con dinero del narcotráfico

Los bienes incautados fueron avaluados en más de 11.000 millones de pesos y estaban a nombre de Nelson Eugenio Aristizábal, alias One, Two, Three, y de su hijo, Nelson David Aristizábal. Se trata de lujosas propiedades adquiridas, de acuerdo con la Fiscalía, con las ganancias criminales del narcotráfico.

En total fueron 25 propiedades las incautadas con fines de extinción de dominio por parte de la Fiscalía; 19 inmuebles, entre urbanos y rurales, tres sociedades y tres establecimientos de comercio ubicados en Medellín, Itagüí, Sabaneta, Bello y Girardota en Antioquia y Tolú en Sucre.

“En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar el patrimonio ilícito de los grupos narcotraficantes, la criminalidad organizada y de la delincuencia; la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio”, dijo la Fiscalía.

El material probatorio, según el ente acusador, permitió identificar los bienes que estaban a nombre del señalado narcotraficante, requerido por la justicia de los Estados Unidos como presunto responsable del envío de toneladas de cocaína a ese país. Alias One, Two, Three hizo parte, de acuerdo con la información de la Fiscalía, de la estructura criminal ‘La Oficina’ de Envigado.

“La investigación da cuenta de que estas propiedades pertenecerían a Nelson Eugenio Aristizábal, alias ‘One, Two, Three’; y a su hijo, Nelson David Aristizábal, quien habría asumido la administración del patrimonio de su papá, un hombre señalado por Estados Unidos de integrar la estructura criminal ‘La Oficina’ y de enviar cocaína a ese país”, señaló la directora de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado.

Incautan bienes de ‘One, Two, Three’. El señalado narcotraficante es requerido por los Estados Unidos como supuesto integrante de la ‘La Oficina’ y de enviar cocaína a ese país. - Foto: Fiscalía

Las propiedades que fueron objeto de extinción de dominio pasarán a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales, la entidad que se encarga de manejar los bienes que son incautados en los procesos que adelanta la Fiscalía: “La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 25 activos que, supuestamente, fueron adquiridos con dineros producto del tráfico transnacional de estupefacientes”.

Operación Argenta

Desde el inicio de su administración como fiscal general, Francisco Barbosa anticipó que llevaría una lucha contra las finanzas criminales de los grupos delincuenciales en el país; ese fue el inicio de la llamada operación Argenta, la estrategia para atacar de manera directa el bolsillo de los criminales.

En el marco de ese operativo, la Fiscalía ha logrado la incautación de bienes por más de 22 billones de pesos que pasaron de manera inmediata a la Sociedad de Activos Especiales para su administración venta o manejo.

“En 110 acciones afectaron a la delincuencia común, 46 a los grupos narcotraficantes, 16 a las redes vinculadas a delitos económicos, 15 a los involucrados en casos de corrupción, 11 al ‘Clan del Golfo’, 6 a los responsables de afectaciones a los recursos naturales, 6 al ELN y 5 a las disidencias de las extintas Farc”, señaló la directora de extinción de dominio de la Fiscalía al entregar el balance.

Los operativos de extinción de dominio se extendieron a toda clase de grupos criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Incluso se hicieron incautaciones a grupos criminales dedicados al microtráfico de estupefacientes, la trata de personas, el homicidio y la extorsión.

“Como parte de una de las estrategias investigativas más destacadas del año, fueron ocupados bienes de varios de los protagonistas de escándalos de corrupción, como el direccionamiento de fallos en altas instancias judiciales, el interconector Tunjuelo - Canoas, la entrega irregular de subsidios de Vivienda de Interés Social, entre otros hechos”, explicó la Fiscalía.